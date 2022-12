Alessandra Amoroso bullizzata sui social, interviene Emma

0 SHARES Condividi Tweet

Alessandra Amoroso è stata vittima di cyberbullismo ancora una volta. “Ma non ti fai schifo?”, scrive un utente. Emma Marrone la difende.

Alessandra Amoroso la nota cantante Salentina ed ex vincitrice del talent show Amici di Maria De Filippi è stata ancora una volta al centro delle polemiche e vittima di bullismo. Lo stesso era accaduto qualche mese fa e purtroppo lo spiacevole episodio si è ripetuto ancora una volta. Non sono però mancate le manifestazioni di vicinanze tante di solidarietà da parte delle persone che le vogliono tanto bene a cominciare dalla amica e collega Emma Marrone a finire ai Tiromancino. Cosa è accaduto nello specifico?

Alessandra Amoroso, la cantante salentina vittima di cyberbullismo

La nota cantante Salentina Alessandra Amoroso è finita al centro delle critiche e potremmo dire che è stata vittima di cyberbullismo. Da alcuni mesi, la cantante Salentina sembra essere vittima di alcuni haters che l’hanno insultata. Da alcuni mesi la cantante è vittima di attacchi sul web. Tutto è iniziato la scorsa estate quando è stato diffuso un video diventato poi virale dove si vede la cantante negare degli autografi. In quel caso Alessandra si era giustificata dicendo di non voler fare un torto agli altri fan che si trovavano in attesa e che non avrebbero potuto riceverlo.

Alessandra vittima di cyberbullismo

E’ stato in seguito a quell’episodio che Alessandra è stata vittima di insulti, indirizzati proprio alla sua persona e non alla sua musica. E’ stata la sua Big Family, come ormai l’ha soprannominata la stessa Alessandra tanti anni fa, a pubblicare nelle scorse ore un reel con alcune frasi contro Alessandra pubblicate da alcuni leoni da tastiera che le hanno inviato dei messaggi privati. “Ancora parli? Ma non ti fai schifo da sola”, ha scritto un utente. Ed ancora “Farai una brutta fine”. Qualcun altro ha scritto «Devi morire», «Hai qualche disturbo», «Con quei capelli fai ridere»”.

Messaggi di vicinanza da parte di Emma Marrone

Come abbiamo visto, non sono mancate di certo le manifestazioni di vicinanza e di solidarietà da parte di tutti coloro i quali le vogliono tanto bene, come Emma Marrone. «La cattiveria e l’ignoranza. Anche tanto schifo. Troppo. Accanto a te amica mia. E a tutte le persone che ogni giorni ricevono questo tipo di violenza sui social». Queste le parole di Emma.