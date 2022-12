Cristiano Malgioglio senza freni sul rinvio del programma di Alba Parietti: “Ecco perchè l’hanno trattata così”

0 SHARES Condividi Tweet

Cristiano Malgioglio sul rinvio di Non sono una signora di Alba Parietti. Ecco le parole del noto paroliere.

Lo scorso mercoledì 7 dicembre ha fatto il suo debutto in tv, su Rai 2 il programma intitolato Mi casa es tu casa condotto da Cristiano Malgioglio. Non tutti forse sanno che il programma in questione ha preso di fatto il posto della trasmissione di Alba Parietti sulle drag queen che sarebbe dovuto andare in onda in questi giorni, ma il cui debutto è slittato al 2023. Cristiano Malgioglio, in questi giorni nel corso di un’intervista, oltre a parlare del successo ottenuto dal suo programma, ha anche parlato del rinvio del suo programma. Cosa ha dichiarato il noto paroliere siciliano?

Cristiano Malgioglio debutta su Rai 2 con Mi casa es tu casa

Cristiano Malgioglio ha debuttato su Rai 2 lo scorso 7 dicembre con il programma intitolato Mi casa es tu casa. Nel corso di un’intervista rilasciata dal noto paroliere siciliano sul settimanale Nuovo, lo stesso ha parlato del suo programma ed ancora del fatto che Mi casa es tu casa abbia di fatto preso il posto del programma di Alba parietti “Non sono una signora”.

Il conduttore parla di Alba Parietti e del rinvio del suo programma “Non sono una signora”

“Avranno voluto proteggere Alba, dato che la messa in onda del suo show avrebbe coinciso con i Mondiali. Nella mia trasmissione c’è molta attualità”, queste le parole di Cristiano il quale ha voluto fare i complimenti al programma di Alba definendolo innovativo e simpatico e lei molto brava. “Sono contento che torni in televisione la conduttrice”, queste le parole del conduttore.

Le parole di elogio di Alba

Nel corso dell’intervista poi la giornalista avrebbe ricordato al suo ospite che lo scorso anno a Tale e quale show, lo stesso non è stato molto gentile nei confronti di Alba, ma il paroliere ha sottolineato che il suo ruolo era di giurato e che per questo doveva necessariamente essere obiettivo ed andare al di la dell’amicizia. “Alba è una numero uno e le auguro il meglio perchè se lo merita“, ha aggiunto poi Cristiano.