Chiara Ferragni decide che è arrivato il momento di svelare il motivo del cerotto sul braccio “Ora ve ne posso parlare”

0 SHARES Condividi Tweet

Chiara Ferragni ha svelato il motivo di quel cerotto sul braccio portato per diverse settimane. “Ora ve ne posso parlare”.

Chiara Ferragni è una delle donne più seguite sui social network e su questo non c’è alcun dubbio. L’imprenditrice digitale più amata e seguita al mondo in questi giorni è apparsa in qualche foto con un cerotto sul braccio. Questo ha fatto preoccupare diversi fan ed ha anche fatto sorgere diversi dubbi al riguardo. Tuttavia, nelle scorse ore la moglie di Fedez ha voluto svelare questo mistero, visto che da diversi giorni in molti le stavano chiedendo il motivo per il quale portasse quel cerotto sul braccio. Cosa ha detto Chiara al riguardo?

Chiara Ferragni porta un cerotto sul braccio e fa insospettire i suoi fan

Chiara Ferragni, nei giorni scorsi si è mostrata sui social con un cerotto misterioso sul braccio. Ebbene, i follower le hanno chiesto diverse volte il motivo per cui portasse questo cerotto sul braccio e dopo tanto silenzio, finalmente Chiara ha dato delle spiegazioni. La moglie di Fedez, ha così risposto alle domande dei suoi follower e dato la spiegazione del cerotto sul suo braccio attraverso un video che ha diffuso su TikTok.

L’imprenditrice digitale spiega il motivo di quel cerotto, ecco le sue parole

Attualmente la nota imprenditrice digitale più famosa al mondo si trova in vacanza a St.Moritz insieme ai figli Leone e Vittoria ed al marito, località dove tra l’altro da giorni si trova anche Michelle Hunziker ed Ilary Blasi. In un video pubblicato su Tik Tok, la 35enne ha così raccontato il motivo per il quale ha portato sul braccio quel cerotto per due settimane. “Visto che ho avuto il risultato ve ne posso parlare…”, ha detto Chiara. «Una volta all’anno, adesso una volta ogni sei mesi faccio una visita completa dei nei perché ho familiarità con i tumori della pelle, come melanomi… per questo motivo li controllo spesso.Durante un recente controllo è risultato che un neo che avevo sul braccio era diverso e per questo i medici hanno deciso di rimuoverlo”. Questa la spiegazione di Chiara, piuttusto esaustiva che ha così risposto alle tantissime domande poste dai suoi fan e follower.

La moglie di Fedez ed il messaggio sulla prevenzione

A tal riguardo Chiara, ha posto l’attenzione sulla prevenzione invitando tutti a fare dei periodici controlli. “Questo per dirvi controllatevi sempre i nei perché sono veramente fra i tumori peggiori. Però, facendo spesso visite sono anche quelli più facili da trovare e da tenere sotto controllo“, queste le parole di Chiara.