Verissimo, la Celentano diretta sul rapporto che ha con Raimondo Todaro: “Come ci comportiamo senza telecamere”

Alessandra Celentano si racconta a Verissimo e parla del suo lavoro e del suo privato. Cosa ha raccontato?

Alessandra Celentano è sicuramente una delle maestre della scuola di Amici di Maria De Filippi più temute, ma anche la più chiacchierata. Una delle presenze fisse del programma di Maria De Filippi Alessandra spesso è finita al centro di polemiche e dibattiti per il suo essere così tanto schietta e talvolta anche molto cruda nei confronti di alcuni alunni ed anche colleghi. La Celentano si è raccontata e lo ha fatto a 360° nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. Ma cosa ha raccontato la temuta insegnante della scuola di Amici?

Alessandra Celentano ospite a Verissimo si racconta nel salotto di Silvia Toffanin

Alessandra Celentano è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo dove ha parlato a 360° della sua vita e della sua carriera. La maestra di ballo della scuola di Amici di Maria De Filippi nel corso della chiacchierata con la Toffanin ha parlato quindi del suo privato, ma anche del suo lavoro e di conseguenza del ruolo di insegnante nella scuola di Amici dove lavora da oltre vent’anni. Come abbiamo già avuto modo di anticipare, la professoressa di Amici è sicuramente la più severa sia con gli alunni che anche con i colleghi.

Il rapporto con Raimondo Todaro, la verità di Alessandra

In passato ha avuto modo di litigare e scontrarsi con Garrison, mentre dallo scorso anno Alessandra ha discusso in diverse occasioni con Raimondo Todaro ed anche con Emmanuel Lo. Con l’ex ballerino di Ballando con le stelle, Alessandra ha litigato diverse volte e lo ha fatto anche in modo piuttosto animato. Tuttavia nel corso dell’intervista la Celentano ha voluto sottolineare il fatto che se in studio e sul lavoro i due hanno sicuramente avuto occasione di incontrarsi, fuori i rapporti sono piuttosto un buoni.“Abbiamo pareri completamente diversi, discutiamo e ci arrabbiamo parecchio, ma al di fuori del lavoro abbiamo un ottimo rapporto. Scindiamo le cose completamente”. Questo quanto raccontato da Alessandra Celentano.

La maestra parla dei suoi genitori

Ad un certo punto, poi la Toffanin ha sottolineato e ricordato ad Alessandra di essere comunque una delle insegnanti più temute di Amici ed a tal riguardo la stessa ha aggiunto “Meglio essere temuta che il contrario”. Parlando poi del suo privato, Alessandra ha sottolineato il fatto che sicuramente facendo parte di una famiglia di artisti, il suo destino era già scritto. La madre infatti ed il nonno erano cantanti lirici, mentre il padre nonché fratello di Adriano Celentano era un musicista. Parlando proprio dei suoi genitori ha raccontato come purtroppo la madre sia stata per tanti anni malata di Alzheimer.