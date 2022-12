Tale e quale show, battuta su Pierpaolo Pretelli e Rosalinda Cannavò fa calare il gelo in studio, poi Rosalinda risponde a tono

0 SHARES Condividi Tweet

Pierpaolo Pretelli e Rosalinda Cannavò a Tale e quale show. Imbarazzo per la battuta in studio.

Nella serata di ieri è andata in onda una puntata di Tale e Quale Show molto speciale, ovvero una versione natalizia del format condotto da Carlo Conti, ovviamente sempre in onda su Rai 1. Diversi i personaggi che si sono esibiti sul palco di Tale e quale o meglio Natale & Quale, a cominciare da Pierpaolo Pretelli e Rosalinda Cannavò che sono stati i protagonisti di questa speciale edizione del programma di Rai 1. Sicuramente Pierpaolo e Rosalinda si conoscono bene, anche perché hanno preso parte alla stessa edizione del Grande Fratello vip e per l’occasione hanno vestito i panni di Achille Lauro e di Annalisa Scarrone con la cover di Jingle Bell Rock.

Natale & quale, la speciale edizione di Tale e quale versione natalizia ha avuto un grande successo

Ieri domenica 11 dicembre 2022 è andato in onda una edizione natalizia speciale del programma di Carlo Conti Tale e quale, intitolato Natale & quale. Sembra proprio che due dei protagonisti assoluti della puntata siano stati Pierpaolo Pretelli e Rosalinda Cannavò i quali si sono esibiti con un brano natalizio intitolato Jingle Bell Rock di Annalisa e Achille Lauro. Non è la prima volta che Pierpaolo veste i panni di Achille, visto che anche durante la sua esperienza a Tale e quale ha avuto modo di vestire i panni del cantante.

Pierpaolo Pretelli e Rosalinda Cannavò non convincono Malgioglio

I due si sono quindi esibiti con questo duetto e la loro esibizione ha entusiasmato davvero tantissimi telespettatori che sui social network hanno fatto i complimenti ai due interpreti. Se da una parte i due interpreti hanno ricevuto tanti complimenti, dall’altra non sono mancate le critiche soprattutto nei confronti di Adua. La loro esibizione però non è piaciuta a Cristiano Malgioglio nonostante comunque quest’ultimo abbia in diverse occasioni espresso il suo giudizio positivo su Pierpaolo Pretelli. Ad un certo punto, il noto comico Ubaldo Pantani che ha imitato Paolo Fox pare che abbia fatto una battuta che non è di certo passare inosservata e che ha anche fatto calare l’imbarazzo ed il gelo in studio.

La battuta di Ubaldo Pantani fa calare il gelo in studio

“Le stelle ci dicono che potreste avere una storia sempre se non l’avete già avuta”. Questa è la battuta del comico alla quale Pierpaolo ha preferito non ribattere, mentre Rosalinda ha puntualizzato il fatto che comunque siano già impegnati con altre persone. Entrambi effettivamente hanno trovato l’amore proprio all’interno della casa del Grande Fratello vip, visto che Pierpaolo ha conosciuto nella casa Giulia Salemi con la quale sta ancora insieme, mentre Rosalinda ha conosciuto Andrea Zenga ancora oggi il suo compagno.