Ilary Blasi, un’amica decide di svelare come ha reagito alla relazione tra Francesco e Noemi

Ilary Blasi parla l’amica che svela i segreti di Bastian. Ecco la reazione alla relazione tra Noemi e Francesco.

Ilary Blasi in questi giorni sta facendo tanto parlare per via delle foto apparse sui social, dove è apparsa insieme al suo nuovo compagno. Stiamo parlando di Bastian, un imprenditore tedesco. Queste foto hanno fatto parecchio parlare e discutere e adesso di lei ne ha parlato un’amica della conduttrice che ha svelato alcuni segreti. L’amica di Ilary avrebbe sottolineato ancora come la conduttrice sia rimasta piuttosto male e delusa da come Totti ha gestito la nuova relazione con l’ex marito e non si è più nascosta con Bastian.

Ilary Blasi e Bastian, la conduttrice molto presa dal suo nuovo compagno

Ilary Blasi in seguito alla separazione da Francesco Totti ha viaggiato tanto e si è mostrata tanto sui social, ma sempre da sola, fino a pochi giorni fa. Francesco Totti, invece, dopo qualche settimana dalla separazione ha ufficializzato la storia d’amore con Noemi Bocchi. Ilary sarebbe rimasta piuttosto male da come Francesco ha gestito tutto e per questo motivo avrebbe deciso di uscire allo scoperto.

La conduttrice a Saint Morits con Michelle Hunziker

Ilary è apparsa nei giorni scorsi in compagnia di Bastian, un imprenditore che vive a Francoforte. I due sono stati paparazzati dal settimanale Chi, durante un weekend romantico trascorso a Zurigo, in un hotel esclusivo con il centro benessere. Adesso i due si troverebbero a Saint Morits ed in loro compagnia ci sarebbero Isabel, la figlia della conduttrice e l’amica Michelle Hunziker. A quanto pare, a far conoscere Ilary e Bastian è stata proprio la conduttrice svizzera.

L’amica di Ilary svela alcuni segreti

Una fonte molto vicina alla Blasi avrebbe raccontato, nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale DiPIù, che Ilary sarebbe abbastanza presa dal suo compagno.“Un uomo che la fa stare bene, la fa sorridere e le fa battere il cuore”, questo quanto dichiarato dall’amica di Ilary.“A dispetto del suo aspetto da palestrato mostra di avere un lato tenero, affettuoso. Doti che Ilary ha sempre ammesso di apprezzare molto. Stanno già progettando Capodanno in una località esotica”, ha aggiunto ancora l’amica della conduttrice. Francesco Totti e Noemi Bocchi nel frattempo sono andati a vivere insieme.