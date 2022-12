Domenica in, Mara Venier invita Bocelli e figli e si scatena la bufera sul web

0 SHARES Condividi Tweet

Domenica in, la trasmissione e Mara Venier vengono travolti dalle polemiche per il tanto tempo dedicato a Bocelli e alla sua famiglia. Sui social piovono polemiche, tanti i commenti negativi.

Nella puntata di Domenica in andata in onda ieri, domenica 11 dicembre, la conduttrice Mara Venier ha ospitato Andrea Bocelli insieme ai suoi figli Matteo e Virginia. Il blocco dedicato ad Andrea Bocelli è durato all’incirca un’ora e questo non è stato apprezzato e gradito da tanti telespettatori. Il tenero ha presentato il nuovo album di Natale intitolato A Family Christmas” che ha al proprio interno alcuni grandi classici come Happy Xmas, Feliz Navidad e Buon Natale. Ma perchè questo blocco dedicato a Bocelli non ha convinto?

Domenica in, Mara Venier dedica gran parte della puntata a Bocelli

Mara Venier nel corso della puntata di ieri di Domenica in ha ospitato il grande tenore Andrea Bocelli, che è approdato in studio insieme ai figli Matteo e Virginia. Il tenore è rimasto in studio per circa un’ora e molti telespettatori sui social si sono lamentati, riservando alla conduttrice delle critiche. In molti hanno trovato questo blocco “Bocelli” troppo noioso e “markettaro”, per riprendere il termine utilizzato da molti utenti social. La famiglia Bocelli si è esibita con alcuni brani contenuti nel nuovo album.

La famiglia Bocelli ospite in puntata , i telespettatori non apprezzano

“Credo sia stata una prima parte magica, un abbraccio e un ringraziamento alla famiglia Bocelli“, ha detto Mara nel congedare i suoi ospiti. Molti utenti hanno, nel frattempo, urlato a gran voce sui social di far arrivare in studio Drusilla Foer, che è stata ospite sempre nella puntata di ieri.”Che imbarazzo! Questa intervista è lenta e poco spontanea, nonostante tutto l’impegno profuso da parte di tutti“, avrebbe scritto un utente.

Alcuni dei commenti contro Bocelli apparsi sui social

Ed ancora “La “ditta Bocelli e figli” sul primo canale della TV di Stato per celebrare il merito nel canto!”, scrive un altro utente sui social. Questi sono soltanto alcuni dei commenti apparsi su Instagram e su Twitter proprio mentre andava in onda la puntata.