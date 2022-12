Oggi è un altro, Serena Bortone una furia contro l’ospite “Non ho detto questo, che sia chiaro a tutti”

0 SHARES Condividi Tweet

A Oggi è un altro giorno, Serena Bortone si infuria e poi ha bloccata il suo ospite dicendo “Non siamo razzisti.

E’ andata in onda una nuova puntata di Oggi è un altro giorno nella giornata di ieri venerdì 9 dicembre e la conduttrice, Serena Bortone ha parlato tanto di Harry e Meghan Markle. I due si sono ancora una volta sotto i riflettori per il documentario che è in uscita nei prossimi giorni e che pare parlerà del presunto razzismo che Meghan dice di aver subito quando viveva a Londra e proprio dalla famiglia reale. La conduttrice in collegamento aveva Simone Marchetti, il direttore di Vanity Fair che ad un certo punto ha accusato la conduttrice di avere dei pregiudizi. La reazione della Bortone è stata davvero incredibile.

Oggi è un altro giorno, Serena Bortone parla di Harry e Meghan Markle

Ad Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone, nella giornata di ieri si è parlato a lungo di Harry e Meghan Markle. I due sono tornati a far parlase per via del documentazione che a breve uscirà, dove si parla dell’ipotetico razzismo che avrebbe subito la donna proprio dalla famiglia reale. In collegamento con lo studio Simone Marchetti, il direttore di Vanity Fair. Quest’ultimo, ad un certo punto avrebbe accusato Serena Bortone di avere dei pregiudizi. La conduttrice però sarebbe andata su tutte le furie ed avrebbe replicato.

Ospite in collegamento Simone Marchetti, il direttore di Vanity Fair che fa infuriare la conduttrice

“Non è che io ho detto che la questione del razzismo poteva essere tollerata, non può essere tollerata mai e questo non è che è chiaro di più e chi segue questo programma non solo lo sa ma lo sa a memoria, sia chiaro“. Queste le parole della Bortone che non ha gradito l’intervento del direttore di giornale e lo ha subito bloccato. La Bortone ha voluto chiarire immediatamente di non essere razzista ed ha assicurato che nemmeno i suoi ospiti e presenza stabile del programma lo sono. Serena ha anche detto di credere a Meghan.“Io però ponevo una domanda, mettevo a confronto due versioni. Il tema è un altro se effettivamente le accuse a Meghan arrivassero per motivi raziali. Se tu vuoi il mio personale parere un po’ si”. Queste ancora le parole della conduttrice, che però non hanno convinto il direttore di Vanity Fair.

Il direttore accusa Serena e il programma di razzismo

“Vi faccio un esempio, in questo salotto manca una persona di colore che può spiegare come ci sente, cos’è il razzismo e quanto è brutto. Questo documentario oltre alle tante pecche ci insegna che dobbiamo imparare a scardinare dei nostri pregiudizi.” Ancora una volta le sue parole hanno mandato su tutte le furie Serena Bortone che ha bloccato il suo ospite, respingendo le accuse.