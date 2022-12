Chanel Totti su TikTok viene criticata per un motivo, il web si scatena con i commenti

0 SHARES Condividi Tweet

Chanel Totti su TikTok si mette in mostra e viene presa per una 30enne, ma in teoria ha solo 15 anni.

Chanel Totti in questi ultimi tempi è stata particolarmente attiva sui social e soprattutto su Tik Tok. Ad ogni modo, da quando i suoi genitori si sono separati, Chanel è stata presa di mira sui social e spesso anche criticata. Nello specifico è stata criticata per il suo voler apparire più grande rispetto alla sua età. Molti le hanno addirittura dato 30 anni, ma lei in realtà ne ha soltanto 15. Questo è quanto accaduto in questi giorni.

Chanel Totti diventata una vera star su Tik Tok

Chanel Totti in questi giorni è stata duramente attaccata sui social. Chanel è stata scambiata per una 30enne, quando in realtà di anni ne ha soltanto 15. La figlia di Ilary Blasi e di Francesco Totti è diventata una vera e propria star di TikTok, dove il suo profilo vanta ben 334 mila followers. In questi giorni, come già anticipato, è finita ancora una volta al centro del gossip per delle foto da lei pubblicate sul noto social. Chanel è stata presa di mira per il suo aspetto fisico e per i ritocchini ai quali, secondo molti follower, sarebbe ricorsa la 15enne, nonostante la stessa abbia negato.

Molte critiche arrivare alla figlia di Totti, accusata di mostrare più della sua reale età

La figlia dell’ex capitano della Roma però non avrebbe di certo dato peso a queste critiche ed avrebbe infatti deciso di farsi scivolare tutto addosso. La 15enne ha continuato a pubblicare sue foto e video su Tik Tok, sfoggiando outfit di gran lusso e griffati, con un atteggiamento considerato troppo da adulta. In tanti le hanno fatto dei complimenti anche per il buon gusto, altri invece hanno definito tutto esagerato e artefatto soprattutto per una ragazzina della sua età.

Piovono critiche sui social, Chanel si lascia scivolare tutto addosso

Chanel, nonostante le critiche, ha dimostrato di essere molto forte e non si è soffermata su queste critiche e attacchi. Chanel è una bellissima ragazza, biondissima che somiglia sempre di più alla sua mamma.