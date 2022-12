Sonia Bruganelli sui social scrive di Bonolis e la massacrano, interviene l’ex moglie di Raoul Bova

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli ancora al centro delle critiche e delle polemiche per il suo rapporto con Paolo Bonolis. Il post della opinionista del Gf non passa inosservato.

Sonia Bruganelli continua ad essere al centro delle critiche e delle polemiche, per il suo modo di fare e di esprimere talvolta i suoi pensieri. La nota opinionista del Grande fratello vip, nonchè moglie di Paolo Bonolis in queste ore è stata criticata anche per aver rilasciato delle dichiarazioni sulle proprie abitudini coniugali. Sappiamo tutti che Sonia e Paolo non dormono insieme ma in camere separate e la stessa Bruganelli ha definito questo “Un segno di civiltà”.

Sonia Bruganelli torna a parlare del suo rapporto con Paolo Bonolis e del dormire separati

Ad ogni modo, però, questa scelta è stata ampiamente criticata. Proprio nelle scorse ore la Bruganelli è tornata sulla questione e non si è limitata ad argomentare la sua decisione, ma ha lanciato anche una stoccata a tutti coloro che hanno avuto da ridire sulla decisione presa da lei e dal marito.

Il post della Bruganelli che non passa inosservato

Sostanzialmente la Bruganelli ha alimentato le chiacchiere su questa vicenda ma ha anche invitato tutti a farsi gli affari propri. Sonia proprio nelle scorse ore ha pubblicato su Instagram uno scatto dove si vede la moglie di Stefano Bonolis, il figlio di Paolo avuto con la sua prima moglie e del figlio di quest’ultima.“Per chi ancora si chiedesse cosa abbiamo costruito io e Paolo Bonolis insieme, ecco qui… Candice, moglie di Stefano Bonolis, figlio di Paolo, che mi manda questa meravigliosa foto di NOSTRO nipote Sebby. Poi se vi chiedete ancora se io e Paolo dormiamo in camere separate o se viviamo ancora insieme… STATE PURE FERMI LA’”. Queste le parole scritte dalla nota opinionista sotto al post che è stato letteralmente preso d’assalto dalle critiche.

Chiara Giordano e Francesca Barra, i commenti a favore di Sonia Bruganelli

Tanti utenti hanno accusato Sonia di essere incoerente. Chi ha appoggiato Sonia è stata Chiara Giordano che ha scritto “Curiosità morbose e inutili”. Anche la giornalista Francesca Barra ha scritto “Quanta pazienza ci vuole”. Insomma, come sempre Sonia è riuscita a catturare l’attenzione del gossip su di lei.