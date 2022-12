Sonia Bruganelli durisima sui social scrive un post che non ammette repliche: “E’ una fake news”

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli interviene per smentire le voci sul suo cachet stellare che percepirebbe al Gf vip. Cosa ha dichiarato?

Sonia Bruganelli la conosciamo tutti per essere la moglie di Paolo Bonolis e l’opinionista del Grande Fratello vip ormai da circa 2 anni. Ad ogni modo, Sonia è stata anche spesso al centro del gossip ed anche delle polemiche per il suo essere così schietta e sincera nell’esprimere i suoi pareri e giudizi talvolta anche utilizzando dei termini piuttosto duri. Inoltre, la moglie di Paolo Bonolis in altre occasioni è stata anche accusata di ostentare la sua ricchezza. Sul fattore economico proprio in questi giorni Sonia è stata al centro di una polemica per il cachet che percepirebbe al Grande Fratello vip e che secondo alcune indiscrezioni ammonterebbe a 12.000 mila euro a puntata. Ma come stanno davvero le cose e quanto guadagnerebbe, dunque Sonia?

Sonia Bruganelli al Grande fratello vip, il suo cachet al centro delle polemiche

Sonia Bruganelli è l’ opinionista del Grande Fratello vip ormai per la seconda stagione consecutiva. In questi giorni si è parlato del suo cachet che ammonterebbe a circa €12.000 a puntata. La cosa che ha fatto parecchio discutere è stato il fatto che Sonia percepirebbe circa €2000 in più rispetto al cachet di Orietta Berti che tra l’altro non è stato ad oggi mai smentito. Chi invece ha voluto dire la sua, smentendo questa notizia è stata proprio Sonia Bruganelli la quale ha condiviso un video scrivendo semplicemente che si tratta di una fake news.

La moglie di Paolo Bonolis smentisce categoricamente

“Fake news! Sono sempre più affascinata dalle pagine Instagram che scrivono quello che gli passa in mente senza avere nessuna idea delle cose di cui parlano”. Queste le parole scritte da Sonia Bruganelli a corredo del video che era stato pubblicato da una pagina che parla di gossip. La moglie di Paolo Bonolis ci ha tenuto a precisare di percepire €12000 di cachet a puntata.

L’indiscrezione di Dagospia

Ma quanto guadagna allora la nota opinionista? Non ci è dato sapere quanto guadagna effettivamente Sonia. Sulla questione dei cachet delle opinioniste del reality, è intervenuto Dagospia un pò di tempo fa.“Orietta Berti ha ammesso di aver accettato il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip per soldi. Tanti, offerta che non poteva rifiutare. Ma quanto intasca la cantante che tra Sanremo e tormentoni vive una seconda giovinezza in tv?”.