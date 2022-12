Michelle Hunziker e Belen postano un loro video sui social, interviene la mamma di Belen che spiazza tutti

0 SHARES Condividi Tweet

Michelle Hunziker e Belen Rodriguez sono apparse più unite che mai. In queste ore sono apparse in un video pubblicato su Instagram, tanti i complimenti.

Michelle Hunziker e Belen Rodriguez sembrano essere ormai molto amiche e sia l’una che l’altra hanno voluto rendere pubblico questo loro rapporto attraverso i social. La conduttrice Svizzera e la showgirl Argentina sono ormai molto legate e unite da un legame di amicizia che va avanti da diverso tempo. In questi ultimi giorni, le due sono apparse insieme e l’occasione è stato un evento organizzato dalla casa di bellezza Goovi di cui la Hunziker è madrina come tutti sappiamo.Le immagini delle due che si truccano a vicenda sono apparse sul web ed hanno sorpreso tutti quanti.

Michelle Hunziker e Belen Rodriguez più unite che mai

Michelle Hunziker e Belen Rodriguez sono apparse nell’ultimo periodo più unite che mai. Il loro è davvero un legame speciale, nato un po’ di tempo fa, dopo aver frequentato per diversi anni lo stesso ambiente. Hanno avuto modo di presenziare a diverse serate ed eventi ed anno dopo anno le 2 hanno costruito un bellissimo rapporto. In questi giorni a volerle insieme è stata la casa di bellezza Goovi di cui Michelle sembra esserne la madrina da parecchio tempo.

Le due si truccano a vicenda, sfida lanciata da Goovi

«Oggi mi truccherà Belen Rodriguez», queste le parole di Michelle, che ha anche pubblicato un video che poi ha diffuso su Instagram. Non è di certo una novità il fatto che Belen sia molto brava nel realizzare dei trucchi quasi come una professionista. In questo video la showgirl Argentina sfida la sua collega e grande amica Michelle Hunziker. In questo video le 2 hanno così realizzato un make-up piuttosto leggero ed anche molto raffinato. «Vogliamo vedere se riuscirà a far venir fuori quegli occhi piccoli che ha la Hunziker», avrebbe detto Laura Barenghi che è la truccatrice di Michelle.

I fan apprezzano il legame di Michelle e Belen

Ovviamente il risultato di questa sfida è stata davvero molto importante e soddisfacente. Belen proprio come una professionista è riuscita ad esaltare lo sguardo di Michelle e molti fan hanno apprezzato facendo dei complimenti, non soltanto per il trucco, ma anche per il legame che le due hanno instaurato. «Devono fare tante cose insieme, sono donne forti», questo il commento di Veronica Cozzani, che è la madre di Belen.