L’Eredità, Flavio Insinna blocca la campionessa “Questo non lo devi fare”

0 SHARES Condividi Tweet

Flavio Insinna a L’Eredità ha bloccato la campionessa Valentina. Cosa è accaduto nel corso dell’ultima puntata?

Per via dei mondiali di calcio del Qatar, la programmazione di Rai 1 continua ad essere piuttosto ballerina. Alcuni programmi sono completamente saltati, mentre altri stanno andando in onda in orari ed in versioni ridotte rispetto al normale. Uno di questi programmi che ha subito diversi cambiamenti in termini di orari soprattutto, è stato L’ Eredità condotto da Flavio Insinna.

L’Eredità, la puntata di ieri ancora ballerina in termini di orari

Anche ieri, la puntata di venerdì 9 dicembre è andata in onda in modo piuttosto particolare, ovvero poco più tardi rispetto al consueto. La puntata è iniziata nello specifico alle ore 19 piuttosto che alle 18:45 ed è terminata ancora prima, per via della partita di calcio che era in programmazione per le ore 20. La puntata di ieri è stata chiamata “sfida al campione” e si sono sfidati soltanto tre concorrenti, ovvero la campionessa del passato e le due Sfidanti che sono approdate per la prima volta nel programma proprio ieri.

Puntata senza vittoria, la campionessa frenata dal conduttore

La puntata però si è conclusa senza la vittoria di alcun concorrente, visto che non è stata indovinata la risposta esatta che era “silenzio”. Uno degli indizi era la parola “stampa” ed è stato proprio a tal riguardo che la campionessa sul finir della puntata, con ironia ha detto“Vado io in silenzio stampa”. A quel punto Flavio Insinna, il conduttore de L’Eredità scherzando avrebbe bloccato la campionessa dicendole “No! Questo non devi farlo mai”. Sfortunatamente la campionessa Valentina non è riuscita a portare a casa un buon risultato visto che era riuscita anche a racimolare un buon gruppetto di soldi circa €42.500. La risposta da lei data è stata “uscita” visto gli indizi “stampa”, “fare”, “teatro”, “obbligo” e “zona”.

Flavio e le sue frecciatine ai Mondiali di calcio

Flavio Insinna nel salutare i suoi telespettatori non ha potuto non fare le classiche battute sulla programmazione ballerina del suo programma. “Da qualche parte ci troverete”, avrebbe detto sempre con il sorriso il conduttore, parlando delle prossime puntate che andranno in onda la prossima settimana.“Se la partita si allunga, noi ci accorciamo”, ha aggiunto il conduttore.