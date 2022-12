Orietta Berti al veleno contro Katia Ricciarelli: “Cosa succede ogni volta che ti incontro”

0 SHARES Condividi Tweet

Orietta Berti e Katia Ricciarelli si sono incontrate al Gf vip nella puntata di ieri sera. La cantante è rimasta spiazzata dalla dichiarazione della Ricciarelli.

Ieri, lunedì 12 dicembre 2022 è andata in onda una nuova puntata del Grande fratello vip e tante sono state le sorprese per i telespettatori. Nella puntata andata in onda ieri, ad un certo punto in casa sono entrati Francesca Cipriani insieme al marito Alessandro. Insieme a loro anche Alfonso Signorini e Katia Ricciarelli, che per l’occasione ha cantato anche l’Ave Maria di Franz Schubert che avrebbe dovuto cantare al matrimonio della showgirl ed ex gieffina, al quale non ha potuto prendere parte. E’ stato un momento davvero emozionante che ha lasciato tutti i gieffini senza parole. Dopo questo momento così emozionate, Alfonso ha invitato Katia in studio dove ha incontrato Orietta Berti. Come è andato l’incontro tra le due?

Grande fratello vip, Francesca Cipriani entra insieme al marito Alessandro e Katia Ricciarelli

Nella serata di ieri Francesca Cipriani e il marito sono andati al Gf vip per fare una sorpresa ai gieffini e comunicare le loro nozze avvenute alcuni giorni fa. I due sono entrati in casa, insieme ad Alfonso Signorini e Katia Ricciarelli, il soprano che avrebbe dovuto cantare l’Ave Maria alle loro nozze alle quali non ha potuto prendere parte per problemi di salute. Al termine dell’esibizione, Katia è andata in studio insieme ad Alfonso Signorini ed è stato li che ha avuto modo di incontrare Orietta Berti. Proprio quest’ultima avrebbe raccontato un aneddoto al riguardo.

Orietta da una notizia alla Ricciarelli “E’ morta”

“Lo sai Alfonso? Io e lei abbiamo avuto un’amica sarta…Lei ci vestiva…La Miryam…”. Queste le parole di Orietta rivelate al Grande fratello vip, la cantante rimasta poi spiazzata dalla dichiarazione del soprano che ha annunciato che purtroppo Myriam “è morta”. A quel punto Orietta ha dichiarato che è davvero incredibile che ogni volta che incontra la Ricciarelli, quest’ultima debba parlare di morti.

Orietta e la “simpatica” frase rivolta alla Ricciarelli

“Ma tu mi parli sempre di morti ogni volta che ci incontriamo…Adesso non c’è più…”. Questa la frase di Orietta che nel contempo ha anche fatto sorridere il pubblico. Alfonso avrebbe poi indagato su questa donna, chiedendo cosa facesse ed entrambe hanno raccontato che era solita fare gli abiti quando andavano in televisione.