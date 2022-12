Sanremo 2023, “LDA raccomandato”, lui replica e con il suo post mette a tacere tutti

0 SHARES Condividi Tweet

Luca D’Alessio, meglio conosciuto come LDA sarà uno dei concorrenti del Festival di Sanremo 2023. In molti lo hanno accusato di essere raccomandato, ecco lo sfogo del giovane.

LDA lo abbiamo conosciuto lo scorso anno quando ha preso parte ad Amici di Maria De Filippi come cantante. Il giovane, il cui vero nome è Luca D’Alessio, altro non è che il figlio del grande cantante e cantautore Gigi D’Alessio e proprio per staccarsi dal cognome del padre, ha deciso di farsi conoscere con questo nome d’arte. Lo scorso anno ha avuto un successo strepitoso ad Amici. Qualche giorno fa, invece, è stata ufficializzata la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023. Qualcuno gli avrebbe dato del raccomandato proprio per la sua partecipazione alla kermesse più famosa d’Italia. Il cantante si è sfogato.

LDA, il figlio di Gigi D’Alessio torna a parlare del suo cognome

LDA, il famoso e giovane cantante nonchè figlio del grande Gigi D’Alessio parteciperà al prossimo Festival di Sanremo tra i big. Proprio nel corso di un evento natalizio piuttosto recente, è stato il giovane cantante che si è espresso proprio su un tema piuttosto importante per lui, ovvero la partecipazione alla kermesse canora più importante del nostro paese.

Il peso del cognome, il cantante accusato di essere raccomandato

LDA ha preso parte ad Amici 2021 ed è stato uno dei concorrenti più amati e più noti, anche per essere il figlio del grande Gigi D’Alessio. Inevitabilmente il giovane si è trovato a fare i conti con il suo cognome piuttosto pesante e proprio per questo motivo, in molti pare che lo abbiano accusato di essere raccomandato. Il giovane è stato proprio criticato in questi giorni e accusato di aver fatto strada solo per essere il figlio di Gigi. Dopo aver letto di tutto e di più, il giovane ha voluto rispondere agli haters e lo ha fatto dopo l’evento al quale ha presenziato nei giorni scorsi, ovvero il Christmas Village della sua città, ovvero Napoli.

Lo sfogo del cantante

“Ci tenevo a togliermi un attimo un sassolino dalla scarpa. Intanto grazie a tutti l’ho detto anche prima, sono ufficialmente a Sanremo. C’è gente che giustamente già ha iniziato a parlare, mi sembra di rivivere la stessa cosa in loop. Ma a noi non ce ne f.tt. proprio, almeno a me non me ne f.tt.. Potete immaginare quello che stanno dicendo. A me non è che interessa moltissimo. Il problema sapete qual è, è che quando non riescono a criticare la musica che uno fa, devono per forza criticare altro perché non sanno dove attaccarsi. Questo è un consiglio che do anche a voi, penso ognuno di noi abbia un sogno, ci sarà sempre qualcuno di invidioso. Uagliù f.ttetevi altamente di quello che dicono, perché l’importante è che vi svegliate di prima mattina e vi guardate allo specchio e vi sentite bene con voi stessi, il resto veramente non conta nulla“. Questo lo sfogo del cantante che non ha ancora confermato il titolo della canzone con la quale si presenterà a Sanremo 2023.