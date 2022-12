Ballando, Lorenzo Biagiarelli contro la giuria parole durissime: “Cosa mi hanno detto”

0 SHARES Condividi Tweet

Lorenzo Biagiarelli ha deciso di disertare la finale di Ballando con le stelle. Lui, il grande assente tra gli ex concorrenti.

Ieri sera si è conclusa l’edizione di Ballando con le stelle 2022, che è stata parecchio ricca di tensioni e colpi di scena. Selvaggia Lucarelli è stata al centro delle critiche in diverse puntate, ma pare che la partecipazione di Lorenzo Biagiarelli, il suo fidanzato abbia complicato tutto. E’ stata ad ogni modo, un’edizione davvero ricca di momenti difficili, a cominciare dai vari infortuni a finire alla squalifica di Enrico Montesano, e poi le varie polemiche su Lorenzo Biagiarelli. Non sono mancate le tensioni e liti tra Selvaggia Lucarelli e diversi componenti del cast di questa edizione del programma di Rai 1. Lorenzo Biagiarelli ha disertato la finale e sui social ha scritto un post al veleno“La mia partecipazione a Ballando con le Stelle ha avuto un grandissimo impatto sociale verso la parità di genere. Per la prima volta nella storia, a essere sminuito al grido di ‘Tornatene in cucina!’.

Per quale motivo lo chef non ha preso parte alla finale del programma?

Nel corso della puntata finale Lorenzo sarebbe dovuto essere presente, così come tutti gli altri ex concorrenti. Tra questi mancava proprio lui, Lorenzo Biagiarelli che ha deciso di disertare la finale ed ha pubblicato una storia su Instagram. Nei giorni scorsi Selvaggia Lucarelli è stata un fiume in piena. Nel corso di un’intervista che ha rilasciato a Il fatto quotidiano, Selvaggia ha parlato proprio della partecipazione del suo fidanzato a Ballando con le stelle, spiegando anche che all’inizio, lo chef aveva anche detto di no a Milly.

Lo sfogo di Selvaggia

“A me l’idea divertì molto, a lui sembrò folle tanto che inizialmente disse no. Poi l’ho convinto dicendogli “è stato un anno faticoso, hai subito i disastri della mia famiglia, vai a prenderti il tuo spazio, ad alleggerirti”. Sono stata profetica come Paolo Fox sul 2020. Che (la sua presenza, ndr) fosse un espediente per le dinamiche era chiaro. Ma dopo sette anni, da alcune persone che consideravo amiche mi aspettavo un atteggiamento diverso, più rispettoso quantomeno nei suoi confronti. Anche perché Lorenzo non era “quello che portava i caffè”: con alcuni giurati siamo usciti a cena, ci siamo visti tante volte fuori Ballando, c’era un bel rapporto. Non mi aspettavo un trattamento di favore, ma almeno uguale a quello riservato agli altri”. Questo lo sfogo della Lucarelli.