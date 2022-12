Ballando, Milly Carlucci diretta su Iva Zanicchi: “Cosa va a fare in tutti i programmi”

0 SHARES Condividi Tweet

Milly Carlucci nel corso di una lunga intervista al Corriere della Sera ha espresso delle bellissime parole nei confronti di Iva Zanicchi difendendola dalle critiche ricevute.

Cresce sempre di più l’attesa per la finale di Ballando con le stelle prevista per la serata di domani, sabato 23 dicembre 2022. E proprio in attesa di tale appuntamento la conduttrice Milly Carlucci ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera nel corso della quale ha colto anche l’occasione per esprimere il suo pensiero su Iva Zanicchi. Ma vediamo nello specifico quali sono state le sue parole.

Iva Zanicchi grande protagonista di Ballando con le stelle 2022

Iva Zanicchi è stata sicuramente una delle grandi protagoniste di questa edizione ancora in corso di Ballando con le stelle. La celebre artista nonostante l’età ha infatti dimostrato di essere molto energica e soprattutto nel corso delle varie puntate ha intrattenuto il pubblico con delle simpatiche barzellette a causa delle quali è spesso finita al centro di polemiche e discussioni soprattutto con la giurata Selvaggia Lucarelli. Tra le due donne infatti fin dalla prima puntata i rapporti non sono stati dei migliori a causa di un’espressione poco felice utilizzata nei confronti della giornalista da parte della cantante, ma anche a causa delle barzellette giudicate dalla Lucarelli un po’ troppo volgari. Nonostante tutto Iva Zanicchi si trova ancora in gara, e proprio nel corso della finale si esibirà insieme al ballerino Samuel Peron . E insieme proveranno a sfidare le altre 7 coppie nella speranza di riuscire ad ottenere la vittoria.

Milly Carlucci dalla parte di Iva Zanicchi

A difendere Iva Zanicchi ci ha pensato la conduttrice Milly Carlucci che nel corso dell’intervista rilasciata al Corriere della Sera ha espresso delle bellissime parole nei confronti dell’artista sottolineando che non è una persona supponente e nemmeno arrogante. Nello specifico a proposito di Iva Zanicchi la conduttrice di Ballando con le stelle ha dichiarato “Una signora di 80 anni che si fa il giro di tutti i programmi per scusarsi mi sembra dimostri di non essere né arrogante né supponente…”. Ma non solo, ha voluto anche precisare che è una donna istintiva e razionale che sa bene quando è il momento di fermarsi. “E’ un ossimoro vivente…”, ha poi concluso.

La precisazione su Maria De Filippi

Dopo aver parlato anche di Selvaggia Lucarelli ecco che Milly Carlucci ha voluto fare una precisazione su quello che è il rapporto che la lega alla celebre collega Maria De Filippi. A tal proposito la presentatrice ha voluto sottolineare che tra le due non vi è alcuna inimicizia anzi al contrario ha sottolineato che molto spesso si sono sentite e hanno sorriso su quanto affermato dalla stampa.