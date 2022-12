Ballando, Selvaggia Lucarelli asfalta Milly Carlucci: “Ha ragione Fiorello”

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli nelle scorse ore è intervenuta sui social per rivelare il suo pensiero su quanto detto da Rosario Fiorello su Ballando con le stelle.

In attesa della finale di Ballando con le Stelle prevista per domani, sabato 23 dicembre 2022, la conduttrice del noto show di Rai 1 ha rilasciato una particolare intervista al Corriere della Sera. Alle sue parole ha però di recente replicato la giurata Selvaggia Lucarelli che senza alcun timore ha espresso il suo pensiero schierandosi dalla parte di Fiorello. Ma, quali sono state di preciso le sue parole?

Selvaggia Lucarelli dalla parte di Rosario Fiorello

Tutti conoscono Selvaggia Lucarelli, celebre giornalista ma anche giurata di Ballando con le stelle. E tutti sanno quanto la donna sia sempre diretta e sincera. Proprio nelle ultime ore infatti la Lucarelli ha replicato alle parole espresse dalla conduttrice Milly Carlucci nel corso di una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera. Intervista nel corso della quale la Carlucci ha replicato alle parole espresse da Fiorello che ha mosso delle accuse nei confronti del regolamento della trasmissione e nello specifico in riferimento alle mancate eliminazioni ma anche al ripescaggio. L’amatissima Milly ha provato a difendere la sua trasmissione affermando che in realtà il ripescaggio c’è sempre stato. Ma a tali parole la Lucarelli ha replicato affermando che in realtà una novità c’è stata e sono le card. A proposito del ripescaggio ha invece dichiarato che questo prima era solo tra eliminati e non tra eliminati e anche ritirati. E, ha concluso “Non era mai successo che non uscisse nessuno per più di metà delle puntate. Quindi un po’ di ragione Fiorello ce l’ha”.

Il post social della Lucarelli

In realtà i fan più affezionati dello show di Rai 1 hanno colto l’occasione per ricordarle che in passato anche un’altra coppia che si è ritirata a causa di un brutto infortunio è poi stata ripescata aggiudicandosi un posto in finale. Di chi stiamo parlando? Della coppia formata da Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. Ma la giurata ha voluto precisare che la loro è stata una situazione diversa.

La giurata ancora presente nello show nella prossima edizione?

Selvaggia Lucarelli sarà presente a Ballando con le stelle anche nel corso della prossima edizione oppure no? Questa è la domanda alla quale molti cercano di trovare una risposta. Ed ecco che stando a quanto affermato dalla Carlucci la risposta sembrerebbe essere si. La conduttrice nel corso dell’intervista sopracitata ha infatti espresso delle bellissime parole nei confronti dei giurati della sua trasmissione affermando che quella di Ballando con le Stelle è la migliore giuria al mondo.