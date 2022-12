Ballando, Milly Carlucci durissima: “Fiorello non ha capito il regolamento della trasmissione? Ecco perchè”

0 SHARES Condividi Tweet

Milly Carlucci nel corso di una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera ha parlato del programma da lei condotto ma ha colto l’occasione per parlare anche di Selvaggia Lucarelli, Iva Zanicchi, Fiorello e la De Filippi.

Una lunga e dettagliata intervista al Corriere della Sera è stata quella rilasciata dalla celebre conduttrice televisiva italiana Milly Carlucci. Intervista nel corso della quale ha parlato del programma da lei condotto ovvero Ballando con le Stelle ed espresso il suo pensiero su Selvaggia Lucarelli. Ma vediamo nello specifico quali sono state le sue parole.

Lunga intervista di Milly Carlucci al Corriere della Sera

Proprio domani, venerdì 23 dicembre 2022, andrà in onda su Rai 1 l’attesissima finale di Ballando con le Stelle. E in attesa di tale appuntamento la celebre conduttrice si è lasciata intervistare rilasciando delle particolari dichiarazioni. A proposito del programma che conduce ormai da moltissimi anni la conduttrice ha precisato di trovare assolutamente incredibile il fatto che dopo 17 anni dal suo esordio ancora oggi Ballando con le Stelle riesca a creare interesse. “Riscaldarci nelle polemiche è tipico della nostra passionalità latina” ha poi aggiunto.

Le belle parole su Iva Zanicchi e il pensiero su Selvaggia Lucarelli

Sempre nel corso della stessa intervista ecco che Milly Carlucci ha poi colto l’occasione per parlare di Iva Zanicchi, grande protagonista di questa edizione di Ballando con le Stelle. E l’ha fatto affermando che è una donna straordinaria, istintiva e dotata di un grande senso dello spettacolo. Allo stesso tempo ha descritto la celebre artista come una persona razionale che conosce bene il suo pubblico e a proposito del linguaggio spesso adottato ha precisato che lo fa perchè nella vita non tutte le persone parlano come “nei salotti”. Impossibile poi non esprimere un pensiero sulla giurata più discussa del programma ovvero Selvaggia Lucarelli spesso al centro di critiche e polemiche. La conduttrice ha precisato che non tutti sono contro la celebre giornalista anche se quest’ultima si fa notare abbastanza. Si è poi espressa sulla giuria affermando che questa è sicuramente composta da persone dotate di grande carattere. E ha colto l’occasione per precisare che la Smith è una giurata tecnica mentre gli altri sono una “giuria di opinione fatta di personalità esplosive”. Ciò che li caratterizza è proprio essere variegati.

Il commento su Fiorello e il rapporto con la De Filippi

Milly Carlucci ha poi colto l’occasione per esprimere il suo commento su Fiorello che ha recentemente criticato il programma di Rai 1 e il suo regolamento. La Carlucci ha replicato affermando che qualsiasi cosa detta o fatta da Fiorello la diverte ma ha voluto precisare che il ripescaggio viene effettuato da 17 anni. “Fiorello non ci ha seguito bene” ha aggiunto. A proposito della De Filippi ha voluto precisare di avere con la collega un ottimo rapporto sottolineando che tra loro e le trasmissioni condotte il sabato sera da entrambe non vi è alcuna rivalità.