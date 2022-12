Anna Oxa torna, con toni durissimi, sulla polemica per la mancata intervista a La Vita in Diretta: “Lo sapevano tutti”

0 SHARES Condividi Tweet

La pagina social Oxarte nelle scorse ore è intervenuta per difendere Anna Oxa dalle accuse ricevute negli ultimi giorni e per far chiarezza sul rapporto tra l’artista, Amadeus e Giovanna Civitillo.

Manca ormai sempre meno all’inizio della nuova edizione del Festival di Sanremo 2023 e giorno dopo giorno si parla sempre di più di quelli che saranno i big in gara, tra questi anche Anna Oxa. Proprio quest’ultima di recente è finita al centro di una grossa polemica per non aver risposto ad una domanda durante un’intervista. Ad intervenire sulla questione nelle ultime ore è stata però la pagina ufficiale Oxarte attraverso la condivisione di un lungo post.

Anna Oxa al centro di una grossa polemica

E’ diventato virale sui social nel corso degli ultimi giorni il video in cui è possibile vedere la compagna di Amadeus ed inviata per La Vita in diretta ovvero Giovanna Civitillo al fianco dell’artista Anna Oxa. Nello specifico la Civitillo si è rivolta alla cantante chiedendole di poterle fare una domanda, Ma ecco che proprio Anna Oxa non ha risposto ma ha semplicemente sorriso. Molti coloro che hanno commentato la clip sui social ma non solo. Anche nello studio de La Vita in Diretta sia il conduttore Alberto Matano sia gli ospiti presenti, come ad esempio Guillermo Mariotto, si sono espressi su quanto visto. Nello specifico il noto giurato di Ballando con le stelle ha paragonato la celebre artista ad una vera e propria divinità.

Il post social condiviso dalla pagina ufficiale Oxarte

“OXARTE INFORMA: È necessario dire che la signora Oxa con Giovanna si erano salutate dandosi anche la mano (Non a caso si vede nel video che si tengono per mano)”. Queste nello specifico le parole scritte nel lungo post condiviso dalla pagina sopracitata che ha poi chiarito che anche se l’artista non ha risposto ha comunque sorriso . La pagina ha poi aggiunto “Perché tutti sapevano che non avrebbe fatto interviste (tutti!)”. Ma non solo, tramite tale post è stato chiarito anche che tra Anna Oxa, Amadeus e Giovanna Civitillo non vi è alcun problema ma al contrario vi è un rapporto molto bello.

Il video condiviso dalla pagina social

La pagina dopo aver risposto ad una serie di commenti scritti dai fan ha poi pubblicato un video molto breve, dalla durata di 7 secondi, con in sottofondo una fotografia della Oxa e la sua voce che afferma “Vi abbraccio tutti, ciao, Anna Oxa”. Una clip molto breve che però la pagina ha invitato a non modificare o personalizzare. In caso contrario i trasgressori dovranno farsi carico di una fattura e di un risarcimento danni.