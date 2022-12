Anna Oxa non risponde alla Civitillo e poi giustifica così: “L’immagine scelta per il programma di Matano è tutto dire”

0 SHARES Condividi Tweet

Giovanna Civitillo, inviata de La vita in diretta per il Festival di Sanremo ha provato ad intervistare Anna Oxa che non si è neppure fermata alla sua richiesta ma ha tirato dritto, poi è arrivata la motivazione di tale condotta

Il Festival di Sanremo, quest’anno promette tanta buona musica ma anche tanto gossip per la presenza di artisti molto amati ma altrettanto discussi.

Fra questi, tanta attesa c’è per il ritorno sul palco dell’Ariston di Anna Oxa che ha già fatto parlare di sé per come ha trattato Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus. La Civitillo, che quest’anno è l’inviata al Festival di Sanremo per La vita in diretta, ha provato a farle una domanda ma l’artista ha tirato dritto e non si è fermata.

Matano commenta il modo di fare di Anna Oxa

Alberto Matano, dopo che ha mandato in onda la clip che ha mostrato come Anna Oxa si è comportata, ha mostrato di esserci rimasto male e si è schierato completamente dalla parte della Civitillo ma Giovanna, con grande classe, si è ripromessa di riprovarci ancora.

Lo staff di Anna Oxa con un post motiva il comportamento dell’artista

La pagina OXARTE ha scritto un post per motivare la scelta dell’artista di non fermarsi a rilasciare interviste di alcun tipo:

“Messaggio ai FANS”

NON RIMANETECI MALE

PER LE OFFESE E DIFFAMAZIONI

NEI CONFRONTI DELLA SIGNORA

ANNA OXA,

VI RICORDIAMO CHE PER FARE QUERELA

SI HA TEMPO 90 GIORNI

E SANREMO È MOLTO TEMPO PRIMA…

INTANTO FACCIAMO SANREMO

STEP BY STEP

LA VERITÀ SULLE INTERVISTE È

CHE SPESSO SI DEVIANO…

E BISOGNA GUARDARSI!

ANNA OXA

NON DOVEVA RILASCIARE INTERVISTE

È STATA A SANREMO

PER COSE GIÀ STABILITE,

1. PRESENTARE IL TITOLO DEL BRANO

2. FARE UNA FOTO…

TUTTO QUESTO A TITOLO GRATUITO

E A SPESE DI OXARTE VIAGGIO, VITTO ECC.

IL RESTO È TENDENZIOSO

PERCHÉ LO SANNO TUTTI

CHE A DIFFERENZA DI ALTRI ARTISTI

CHE NON SONO IN CAUSA CON LA RAI

(TRIBUNALE CIVILE DI ROMA)

NON AVREBBE POTUTO AVERE

LA LIBERTÀ DI RISPONDERE…

VISTO CHE TANTI

RACCONTANO LE PROPRIE INTERPRETAZIONI

E NON QUELLO CHE DICE

L’ ARTISTA

(basta leggere i titoli alterati che usa la stampa)

PERTANTO SI È SCELTO DI EVITARE,

SAPENDO CHE IN RAI C È UNA PARTE NON FAVOREVOLE…

ANNA OXA DA SEMPRE

È ATTACCATA

DA UNA PARTE DI STAMPA DIFFAMATRICE

(CHE AVANZA PURE PRETESE)

CHE STRUMENTALIZZA QUALSIASI COSA

FACENDO VIOLENZA AI DIRITTI UMANI, LEDENDO LA DIGNITÀ, L’ ONORE E LA REPUTAZIONE DELLA PERSONA.

LA COSA PEGGIORE È

QUANDO ATTRIBUISCONO ALLA

SIGNORA OXA

I PROPRI PENSIERI

CON LE PROPRIE ALTERAZIONI.

L’IMMAGINE SCELTA PER IL PROGRAMMA

DI MATANO

È GIÀ TUTTO DIRE SEMBREREBBE SINTETIZZARE:

“UN’ESPRESSIONE DI IMPOTENZA”,

TRA RABBIA, VENDETTA

ED ALTRE QUALITÀ

CHE NON APPARTENGONO A NOI.

È NORMALE CHE QUALCUNO STIA SUBENDO LA PRESENZA DI ANNA OXA IN RAI.

VI INVITO A NON FARVI

INTOSSICARE DA QUELLA CHE DA SEMPRE È DISINFORMAZIONE/DIFFAMAZIONE

NEI CONFRONTI DI UNA DONNA MOLTO INVIDIATA PER LA SUA INTEGRITÀ.

“CHI INVITA A DENUNCIARE LA VIOLENZA,

NON PUÒ AVERCELA CON CHI DENUNCIA…”

LA VIOLENZA È UNA…

ANCHE SE HA TANTE MASCHERE.

L’ ACCANIMENTO È VIOLENZA…

NON BISOGNA MAI CHIEDERE AD UNA PERSONA DI AVERE CONSENSO A TUTTI I COSTI

FACENDO QUALSIASI COSA

INCHINANDOSI ALLA DELINQUENZA

E ALLA MALATTIA DELLA CATTIVERIA

BISOGNA AVERE LA PRETESA

DI VOLER VIVERE IN UNA SOCIETÀ SANA

E LAVORARE PER QUESTO.

PER RISPONDERE

A CHI NON COMPRENDE

IN PROFONDITÀ.

MILLY.