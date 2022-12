Ore 14, Milo Infante durissimo con l’inviata: “Lo dovevi dire” e lei al veleno: “L’ho detto”, Infante infuriato: “Chiudetemi il collegamento”, grande imbarazzo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Oggi durante la puntata di ore 14 c’è stato un botta e risposta al veleno tra Milo infante e l’inviata, la 32enne Olga Mascolo

Oggi è andata in onda un’altra puntata di Ore 14, il seguitissimo programma condotto da Milo Infante nel primo pomeriggio di Rai 2.

Il programma, come il conduttore, è amatissimo ma oggi il pubblico è rimasto un po’ interdetto per il momento di grande tensione che c’è stato tra Infante e un’inviata, la 32enne Olga Mascolo. Vediamo cosa è accaduto.

Milo Infante rimprovera l’inviata che risponde a tono

Oggi, durante a puntata, Milo Infante ha parlato, come accade da diversi giorni dell’omicidio della povera Alice Neri avvenuto a Concordia. Ad oggi non si sa ancora chi sia l’assassino.

Un testimone ha rivelato che Mohamed Gaaloul, il ragazzo 29enne che pare abbia visto la vittima per ultimo, si era avvicinato all’auto di Alice.

L‘inviata del programma, Olga Mascolo, ad un certo punto è stata rimproverata da Milo Infante perché, a detta del conduttore, pare abbia tralasciato di dire un particolare.

A quel punto, Infante le ha detto, rimproverandola e sostituendosi a lei: “La macchina fa avanti e indietro e poi si ferma per circa un’ora c’è qualcosa che non torna. Non è un passaggio da poco Olga … Non è un passaggio da poco, dovevi dirlo!”

L’inviata, seccata per il rimprovero in diretta tv, gli ha risposto così: “Pensavo di averlo detto, l’ho anche detto nella ricostruzione.”.

Allora Milo Infante ha preso la parola e ha spiegato lui cosa è avvenuto, evidentemente insoddisfatto del lavoro della collega.

In studio si sente un fuori onda e Milo Infante va su tutte le furie

Dopo quel battibecco, la situazione è anche peggiorata perché, in studio ad un certo punto si è sentito un fuori onda e l’inviata dire così: “Io voglio andare verso avanti però vai avanti tu che non mi piace stare qui”. Milo Infante, sentire quelle parole, è andato su tutte le fuie e ha detto: “Chiudetemi l’audio con il collegamento.”

Insomma, n pomeriggio di grande tensione che ha evidenziato il forte malumore reciproco dei due giornalisti.

Vedremo se nelle prossime puntate il clima sarà più disteso.