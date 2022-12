Ballando, Simone Di Pasquale si espone sui social, la stoccata è molto pungente

0 SHARES Condividi Tweet

Il ballerino Simone Di Pasquale, che da quest’anno non è più in pista ma a bordo campo, ha scritto sui social un post molto duro

Ballando con le stelle, il programma targato Rai 1 condotto da Milly Carlucci, quest’anno sta facendo scintille. Si litiga in giuria, litigano i ballerini con le loro compagne, insomma si litiga tanto. Ora, a dare ulteriore pepe, ci ha pensato Simone Di Pasquale che fino all’anno scorso aveva il ruolo di ballerino ma da quest’anno ha deciso di rimanere nel programma ma come commentatore a bordo campo. Di solito Simone Di Pasquale si espone poco e, in realtà, poco si è esposto anche nel post che ha scritto perché, per quanto il messaggio contenuto sia duro e pungente, non ha un destinatario chiaro né tantomeno lui lo ha precisato, quando gli è stato chiesto, con chi ce le avesse su.

Vediamo cosa ha scritto.

Il ballerino Simone Di Pasquale scrive un post al veleno

Simone Di Pasquale sui social e, in precisamente su Instagram, ha scritto un lunghissimo post che nessuno ha capito a chi sia indirizzato né, tantomeno lo ha voluto rivelare lui.

Di Pasquale ha scritto così: “Pensiero del giorno… Il problema nasce quando inizi a prenderti troppo sul serio”🥸

E poi ha continuato: “Siamo talmente schermati da ciò che vogliamo far vedere di noi, siamo talmente impegnati nel giudicare il giardino più verde del vicino, che arriviamo a non conoscerci neanche più”.

E, ancora: “Sui Social siamo tutti campioni del Mondo, ma tolto il trucco e parrucco e i vari filtri super Wooow, restiamo quello che siamo….impariamolo!”.

I follower gli chiedono a chi è indirizzato il post ma lui non lo vuole rivelare

E’ chiaro che questo post, davvero molto sibillino, ha desto grande curiosità tra i follower che hanno chiesto a Simone a chi si stesse rivolgendo ma lui non ha voluto aggiungere indizi. Però ha continuato il post così: “A Roma oggi c’è il ☀️…fattela na risata e balla!”.

Resta il mistero anche perché Di Pasquale non ha mai voluto prendere posizioni nette in trasmissione. La finale di Ballando con le stelle si disputerà il 23 dicembre e, se fino ad ora abbiamo assistito a scintille, c’è da scommettere, che venerdì ci saranno i fuochi d’artificio.