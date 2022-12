Antonino senza freni su Belen: “Cosa farò se mia figlia assomiglierà a lei”

0 SHARES Condividi Tweet

Antonino Spinalbese, chiuso nella casa del grande fratello vip non ha mai fatto mistero di essere innamoratissimo della figlia Luna Marie avuta da Belen

Antonino Spinalbese, da tre mesi è nella casa del grande fratello vip e, tra alti e bassi, se la sta giocando molto bene tanto da non essere ancora uscito.

Antonino, ex di Belen che dalla showgirl ha avuto una bambina, Luna Marie, non ha mai nascosto di essere innamorato perso della sua piccola e che la bambina gli manca tantissimo. In più occasioni ha nominato anche la mamma della piccola, Belen, quando, ad esempio, ha detto che per vedere la figlia non gli ha mai fatto problemi tanto da poter stare con lei quando vuole.

Ma qualche giorno fa, è andato ancora più diretto e ha parlato, come un fiume in piena, della figlia.

Vediamo cosa ha detto.

Antonino ha parlato della figlia Luna Marie con Wilma Goich e Davide Donadei

L’ex di Belen ha parlato, come fa spessissimo, della sua bambina con i suoi coinquilini e ha detto loro così: “Non vedo l’ora di rivederla, mi manca terribilmente. Ormai ha un anno e sei mesi. La figlia femmina, assumerò delle guardie del corpo in futuro se prende dalla madre… e poi è bionda con gli occhi azzurri, sarò rovinato tutta la vita. Non lo dico perché è nostra figlia, ma è bellissima. Gli occhi azzurri li ha presi da una mia nonna. Poi anche la mia ex compagna mi ha detto che ha dei parenti alla lontana con lo stesso colore. Si tratta di un azzurro chiarissimo. Vederla così bionda con gli occhi azzurri è stato una cosa meravigliosa”.

E poi ha continuato a raccontare: “Appena è nata l’hanno subito intubata. La sera della nascita c’erano gli europei. Io ero nella clinica e avevo il computer per vedere la partita. Poi è arrivata da me la dottoressa e mi fa ‘ci siamo’. Io nemmeno realizzavo, ma sai noi maschi capiamo tutto dopo, quando sono già nati, le donne invece realizzano prima, per tutti i nove mesi di gravidanza”.

Antonino è innamorato pazza della sua bambina e lo sottolinea in ogni occasione

Antonino non ne ha mai abbastanza di parlare della sua bambina, infatti, ha ancora rivelato: “Da quando è nata la mia vita è cambiata … La vita ti cambia quando sei padre. Fuori da qui sono sempre con lei. All’inizio non puoi mollarli mai. Ti fai la doccia e la porti dietro, ti lavi i denti e lo fai con lei in braccio. Io avevo sempre la schiena a pezzi. Se me la portano qui dentro per una sorpresa? Qui non potrebbe mai venire. In tv non si può, ma non vorrei nemmeno. Ma anche fosse mi farei squalificare. Dovessi vederla piangere io correrei da lei”.