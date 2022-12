Maurizio Costanzo senza freni su Orietta Berti: “Ecco perché ormai sta sempre in tv”

0 SHARES Condividi Tweet

Orietta Berti è diventata una regina della televisione e Maurizio Costanzo dà la spiegazione di ciò

Orietta Berti è un personaggio amatissimo perché, oltre ad essere una bravissima cantante sulla cresta dell’onda da decenni, si è rivelata anche una spiritosa e gradevolissima presenza televisiva e, per questo, ormai è invitata in tantissime trasmissioni, le più seguite e amate che, da quando c’è lei, raggiungono ascolti sempre altissimi. A spiegare la motivazione della presenza sempre più assidua di Orietta Berti in tv ci ha pensato Maurizio Costanzo. Vediamo cosa ha detto il marito di Maria De Filippi, bravissimo giornalista e arguto conoscitore e osservatore della televisione italiana.

Le trasmissioni a cui partecipa, ha partecipato e parteciperà Orietta Berti

Da qualche anno, Orietta Berti non è più solo una bravissima cantante ma anche una ospite di tante trasmissioni televisive sia Rai che a Mediaset. Già popolare grazie a Che tempo che fa, la trasmissione di Rai tre condotta da Fabio Fazio, la Berti è diventata super popolare dopo che con Fedez e Achille Lauro ha cantato, al Festival di Sanremo 2020, la canzone che poi è diventata il tormentone dell’estate, Mille.

Ma poi è anche stata in tante altre trasmissioni televisive: Il Cantante Mascherato, Fuori dal coro, The Voice Senior, Quelle brave ragazze.

E ora è opinionista, accanto alla moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, nel Grande fratello vip condotto da Alfonso Signorini.

Ma non è tutto. Dopo l’arrivederci a Fabio Fazio, che pare non l’abbia presa benissimo, per approdare a Canale 5, terminata l’esperienza con il grande fratello pare che tornerà al tavolo di Fazio che la riaccoglierà molto volentieri e poi l’aspetta una parte nella serie tv Che Dio ci aiuti accanto a Francesca Chillemi.

Maurizio Costanzo diretto su Orietta Berti: “Ecco perchè ormai è sempre in tv”

Maurizio Costanzo sulle pagine del settimanale Nuovo, dove da anni, cura una rubrica che cura nel settiannel Nuovo ha detto così: “Orietta Berti è un personaggio molto amato. Le reti televisive fanno a gara per averla perché sanno che è popolare e che la sua presenza garantisce ascolti. Non è forse un caso che il Grande Fratello Vip stia facendo numeri soddisfacenti: la presenza della Berti aiuta a catturare spettatori. Lei ha saputo costruirsi, in maniera spontanea, l’immagine del personaggio famoso e alla mano”.