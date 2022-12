Albano, la figlia di Loredana Lecciso, Brigitta diretta su di lui: “Da lui non me lo aspettavo”

0 SHARES Condividi Tweet

Loredana Lecciso, la figlia Brigitta pronta a convolare a nozze. Le indiscrezioni sulla cerimonia e invitati.

Loredana Lecciso, la figlia Brigitta convolerà a nozze a breve, ma la cerimonia non si svolgerà in Italia, bensì in Africa. Stando ad alcune indiscrezioni, la figlia della nota showgirl, Brigitta Cazzato, nata 28 anni fal matrimonio tra Loredana e Fabio Cazzato, è pronta a convolare a nozze, con una cerimonia che si svolgerà in Africa e che durerà diversi giorni. Ma cosa sappiamo al riguardo?

Loredana Lecciso, la figlia Brigitta pronta a convolare a nozze con Jan

Loredana Lecciso, la figlia Brigitta è pronta a convolare a nozze con il suo Jan, un uomo che è per metà iraniano e per metà tedesco. La primogenita della showgirl leccese, si è laureata a Milano e pare che da diverso tempo abbia iniziato a viaggiare in Africa, dove si è dedicata anche al volontariato. In Africa tra l’altro era solita andare tempo fa insieme al padre, visto che i nonni paterni hanno una casa a Watamu. Lo scorso anno, poi Brigitta ha incontrato l’uomo della sua vita, Jan, il quale gestisce un hotel in Kenya. Brigitta si è perdutamente innamorata dell’uomo tanto da decidere di lasciare l’Italia e trasferirsi a Watamu. Li gestisce un brand di abbigliamento da mare e non solo, visto che produce con alcuni artigiani locali.

Doppia cerimonia, le indiscrezioni

Tornando alle nozze, a fine dicembre convolerà a nozze con il suo compagno. Poi nel 2023 ci sarà un secondo matrimonio africano la cui cerimonia sarà celebrata in spiaggia e durerà per alcuni giorni. Ovviamente non mancherà la sua famiglia, formata da mamma Loredana, Jasmine e Albano Junior. Presenti alla cerimonia anche Cristel e Romina Carrisi, che sono le figlie di Albano e Romina Power.

Anche Albano presente alle nozze

Albano sarà presente anche lui alle nozze ed a confermarlo è stata la stessa Brigitta nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo.“Lui non è un grande amante del Kenya, ma sarà con noi. Quando gli ho presentato Jan a Cellino era entusiasta, una reazione che mi ha stupito perché Albano non è uno che si sbilancia spesso. Per me è stato davvero importante vedere come hanno accolto il mio fidanzato. Lui piace proprio a tutti”.