Barbara D’Urso, la moglie di Raf, Gabriella decide di rivelare: “Cosa mi ha fatto”

La moglie di un famoso cantante parla di Barbara D’Urso e svela chi è davvero la conduttrice.

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate di tutti i tempi anche se molto spesso è finita al centro di alcune polemiche e forti critiche. La conduttrice e attrice napoletana però, ha sempre trovato il modo di farsi amare dai telespettatori. Di lei, in questi giorni ne ha parlato la moglie di un cantante molto famoso. Ma chi e cosa ha riferito sulla conduttrice?

Barbara D’Urso, di lei ne parla la moglie di un cantante molto famoso

Barbara D’Urso la conosciamo tutti certamente per essere una delle conduttrici più famose di tutti i tempi. Una donna, la moglie di un famoso cantante, in questi giorni ha parlato di lei, raccontando alcuni aneddoti molto importanti. Stiamo parlando della moglie di Raf, la quale ha rilasciato un’intervista molto interessante sul settimanale Nuovo, parlando anche della conduttrice e del loro rapporto. Pare che Gabriella abbia ricevuto il supporto di Barbara in un momento piuttosto particolare della sua vita.

Gabriella, la moglie di Raf svela importanti retroscena sulla loro amicizia

Gabriella recentemente ha subito un grave lutto, essendo venuto a mancare suo fratello per un tumore al cervello. Ovviamente per lei è stato un duro colpo. Nel corso dell’intervista, la moglie di Raf ha confidato di essere stata molto male, anche per il fatto che diverse persone l’hanno lasciata da sola. Una delle persone che le è stata vicina è stata proprio Barbara.“Ha saputo starmi accanto anche in silenzio, condividendo con me questa sofferenza. E io non smetterò mai di esserle grata per avermi teso la mano”. Queste le parole della donna, che ha poi raccontato anche dell’altro.“Mi ha invitato a trascorrere tre giorni a Formentera insieme a lei. Mi ha rimboccato le coperte e si è presa cura del mio dolore. Mi sarei aspettata carezze da altre persone: le sue mi sono arrivate del tutto inaspettate ma me le sono prese. Non dimenticherò mai le sue parole: “Non ti chiedo nulla ma sappi che io sono con te”. Con questa frase mi ha scaldato il cuore”.

Le parole della donna

Tra le due c’è davvero un bellissimo rapporto, anche se per vari motivi non riescono a vedersi molto spesso.“Quando siamo insieme Barbara si lascia andare e mi mostra la sua vera essenza: entra in casa, si strucca, indossa pigiama e ciabatte, si butta sul divano e comincia a ridere e a scherzare con me. Lei è l’amica alla quale posso raccontare davvero tutto, un prezioso scrigno a cui affidare i miei segreti. Nei suoi occhi vedo ancora Carmelita ragazza che girava per le vie della sua amata Napoli alla ricerca di un lavoro”