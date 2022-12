Uomini e Donne, Gianni Sperti umilia Roberta Di Padua: “Mummia”

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso della puntata di Uomini e Donne trasmessa oggi su Canale 5 i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad un nuovo scontro tra Gianni Sperti e la dama Roberta Di Padua.

Una nuova e particolare puntata di Uomini e Donne è andata in onda nel pomeriggio di oggi, prima della pausa natalizia che interesserà questo e molti altri programmi. E proprio nel corso di tale appuntamento i telespettatori hanno avuto modo di assistere a nuovi scontri e polemiche, in particolare tra Gianni Sperti e Roberta Di Padua. Ma esattamente, cos’è successo?

Nuovi scontri e polemiche a Uomini e Donne

Con un particolare videoclip mandato in onda dalla conduttrice Maria De Filippi ha avuto inizio la puntata di Uomini e Donne trasmessa oggi su Canale 5. Videoclip che ha permesso ai telespettatori di vedere la sorpresa ricevuta dalla dama Paola da un uomo misterioso. La donna ha di preciso ricevuto in camerino un mazzo di fiori e se in un primo momento non sembrava essere chiaro chi fosse il mittente ecco che poco dopo il mistero è stato risolto. Ad inviare le rose è stato Biagio Di Maro. La dama ha ringraziato l’uomo, ha affermato di aver apprezzato il suo gesto ma ha voluto chiarire di non essere interessata a conoscerlo. Ma per l’uomo è poco dopo arrivata una nuova donna.

Gianni Sperti contro Roberta Di Padua

La conduttrice ha poi fatto sedere al centro dello studio un nuovo cavaliere ovvero Alessandro che ha subito catturato l’attenzione di Paola e Gemma. Maria De Filippi si è poi rivolta alla Di Padua chiedendole se lei fosse interessata a conoscere il cavaliere ma ecco che la dama ha risposto di no. Una risposta questa che ha scatenato la reazione dell’opinionista Gianni Sperti che ha subito colto l’occasione per scagliarsi contro la dama. “Roberta figurati…Lei sta seduta lì ormai…Fa la mummia…Adesso è diventata lei la mummia al posto di Gemma…Non esce più con nessuno“. Parole alle quali Roberta ha replicato ma senza arrabbiarsi troppo.

Tina Cipollari difende Roberta

A difendere la Di Padua è stata però Tina Cipollari che dopo le parole espresse dal collega Gianni Sperti è intervenuta affermando che forse la bella Roberta non prova davvero un reale interesse per Alessandro a differenza di altre dame del parterre. Le parole espresse da Tina non sono però bastate a far cambiare idea a Sperti che ha continuato ad affermare il suo pensiero sottolineando quindi di non credere alle parole della celebre e discussa dama del trono over.