Miriana Trevisan al veleno contro Sonia Bruganelli: “E’ squallido ciò che fa”

0 SHARES Condividi Tweet

Miriana Trevisan, una furia contro Soleil Sorge e Sonia Bruganelli, ma per quale motivo? Cosa è accaduto?

Miriana Trevisan torna sotto i riflettori a distanza di un pò di tempo, dopo essere stata una delle protagoniste del Grande fratello dello scorso anno. La ex del noto programma Non è la Rai è tornata a parlare e questa volta si è scagliata contro Soleil Sorge e contro l’attuale opinionista del reality, il Grande fratello vip. Ma per quale motivo?

Miriana Trevisan torna a parlare e questa volta contro Soleil Sorge e Sonia Bruganelli

Miriana Trevisan in questi giorni si è scagliata contro Soleil Sorge, con la quale ha avuto diversi battibecchi nel corso dell’edizione del Grande fratello alla quale hanno preso parte. Proprio la Sorge in questi giorni ha presentato un libro, ovvero il Manuale della stronz…, dove ha inserito tutta una serie di comportamenti da stronza appunto. Stando a quanto riferito anche da alcuni lettori, all’interno del libro pare che ci siano dei riferimenti a Miriana Trevisan che aveva condiviso con lei l’esperienza al Gf vip.

Nel libro di Soleil chiaro riferimento alla Trevisan? Anche Sonia dice la sua

“La stronz. davanti alle persone fragili non solo fa un passo indietro in ogni possibile situazione di conflitto ma anzi fa un passo in avanti. Se sei fragile ti difende. Mi è capitato che una donna si avvicinasse ad un ragazzo più giovane con un passato complicato, all’inizio non ho detto nulla perché ero vicina ad entrambi e ovviamente non era una questione che mi riguardasse.” Questo quanto si legge nel libro della Sorge, parole che sono apparse come un netto riferimento alla Trevisan, seppur non sia stato fatto il suo nome. Anche Sonia Bruganelli pare avesse capito il riferimento alla Trevisan, durante la presentazione del manuale. Adesso a rompere il silenzio è stata proprio Miriana, la quale ha utilizzato delle parole abbastanza dure.

Lo sfogo della Trevisan

“Ho ricevuto questo video in cui sono esplicitamente, nominata e attaccata per l’ennesima volta; come donna, madre persona e artista. Per quanto mi lusinghi essere diventata un personaggio letterario, trovo molto squallido usare il rapporto creatosi tra me e Nicola per dimostrare la “bontà della stronz.”. Ancor di più lo è vedere una donna con una grande capacità intellettuale come Sonia assecondare la sua pagetta in questo circo. Grazie al Grande Fratello, migliaia di persone hanno visto, in modo trasparente, la mia voglia di mettermi in gioco e, a differenza di altri, credere davvero in Nicola Pisu come persona e come uomo giusto o sbagliato che sia“. Queste le parole di Miriana che ha sicuramente voluto fare chiarezza e dire la sua al riguardo. “Anche se continuamente attaccata su ogni fronte, sono fiera di essere stata costruttiva con chi aveva voglia di realizzarsi. Additare continuamente “un amico” come fragile non è un gesto di difesa nei suoi confronti, ma solo un autoelogiarsi per vendere libri. L’unica che l’ha trattato come una persona guarita sono stata io. Inoltre, ho messaggi privati che provano che Nicola Pisu ha capito la situazione considerandosi, dispiaciuto nei miei confronti per tutto. Grazie a queste “maestre di vita” per avermi fatto capire cosa non voglio Essere o diventare.”