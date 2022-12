Mattino 5, Francesco Vecchi in forte imbarazzo “Sono costretto a farlo”

0 SHARES Condividi Tweet

Mattino 5, Francesco Vecchi in imbarazzo con gli ospiti e costretto a chiedere scusa. Le sue parole e quelle dell’inviato.

A Mattino 5, nel corso della puntata di oggi è accaduto qualcosa di inatteso e inaspettato. Francesco Vecchi, ovvero il conduttore è tornato a parlare di un fatto di cronaca che ha scosso il nostro paese, ovvero quello che ha come protagonista Alessia Sbal che è stata travolta da un tir, lo scorso 4 dicembre. Durante la discussione è accaduto qualcosa di imprevedibile ed il conduttore ad un certo punto si è dovuto scusare con le sue ospiti. Ma per quale motivo?

Mattino 5, il conduttore costretto a chiedere scusa alle sue ospiti

A Mattino 5 nel corso della puntata di oggi si è parlato del caso di Alessia Sbal, la donna uccisa lo scorso 4 dicembre, dopo essere stata travolta da un tir. Sulla vicenda purtroppo non è ancora stata fatta chiarezza ed i familiari sono in attesa di scoprire la verità e dunque di capire cosa sia effettivamente accaduto alla donna. Nel corso della puntata, Francesco Vecchi si è collegato con la madre e la sorella della vittima dando così modo loro di poter parlare.

Francesco Vecchi lancia un servizio su Alessia Sbal

Prima del collegamento, però, Francesco ha lanciato un servizio, nel corso del quale sono stati dati importanti aggiornamenti.“Ci sono grandi novità…Nel ricostruire quello che manca ancora per arrivare alla verità siamo riusciti a svelare importanti tasselli mancanti…”. Queste le parole dichiarate dal conduttore nel lanciare il servizio, poi al termine avrebbe fatto le sue scuse alle due ospiti perchè costretto ad aver fatto ascoltare alla mamma e alla sorella di Alessia ciò che potrebbe esserle accaduto.

Le scuse del conduttore, le parole dell’inviato

“Siamo in collegamento con la mamma di Alessia e la sorella…A me dispiace, dispiace molto…Ma siamo stati costretti a far sentire la ricostruzione di quello che pensiamo sia potuto accadere, e che una madre non dovrebbe mai ascoltare…”. Queste le parole del conduttore, alle quali hanno fatto seguito quelle dell’inviato vicino alle ospiti.“Abbiamo inferto un altro colpo alla signora Tina e ad Ilaria, ma era necessario farlo Francesco perchè mancano ancora le notizie su quegli ultimi maledetti minuti sulla vita di Alessia…Non si sa ancora cosa sia successo…”. Queste le parole dell’inviato. Il conduttore si sarebbe scusato ancora una volta con le sue ospiti.