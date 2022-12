Stanzani torna sui social “Per il mio silenzio sui social c’è un motivo”

0 SHARES Condividi Tweet

Tommaso Stanzani torna sui social dopo tanto silenzio e fa riferimenti alla fine della storia con Zorzi.

Tommaso Stanzani è rimasto per un pò di tempo lontano dai social e soltanto adesso ha voluto spiegare il perchè. Una cosa sembra essere certa, ovvero che con il silenzio non ha nulla a che fare Tommaso Zorzi. Nonostante siano trascorse diverse settimane dalla fine della storia tra Stanzani e Zorzi, si continua a parlare di loro e dei motivi che hanno portato i due a lasciarsi. Adesso a parlare è stato proprio lui Stanzani, il quale è rimasto lontano dai social per un pò di tempo.

Tommaso Stanzani lontano da social per molto tempo

Tommaso Stanzani è stato lontano per diverso tempo dai social e sembra che in molti abbiano ipotizzato che il motivo fosse legato proprio a Zorzi. I due si sono lasciati ormai da un pò di tempo e ognuno di loro è tornato alla vita di tutti i giorni. Molti hanno attaccato Zorzi per essere tornato alla sua vita di tutti i giorni e da single. Altri hanno sottolineato quanto Stanzani invece, abbia reagito diversamente alla fine di questa storia, in modo più calmo sicuramente. Quest’ultimo è stato infatti lontano dai social per un pò. Ma per quale motivo?

I riferimenti alla storia con Zorzi

Ad intervistare Tommaso Stanzani è stato Super Guida tv proprio in questi giorni, che tra l’altro è molto legato a Fiorello con Viva Rai 2. Tommaso è uno dei corpi di ballo della trasmissione in questione, che si è rivelata un grandissimo successo. Ad ogni modo, proprio nel croso dell’intervista, Tommaso ha voluto anche fare riferimento alla fine della storia con Zorzi, prendendo le distanze dalle critiche che in quest’ultimo periodo sono diventate troppo feroci.

Le parole di Tommaso che prende le distanze dalle critiche

“Quando sono uscito da Amici ero abbastanza benvoluto dal pubblico. Non ho capito poi cosa sia successo ma dopo qualcosa è cambiato. Ho iniziato a ricevere critiche anche molto forti che hanno riguardato non solo me ma anche la mia famiglia. Per questo motivo ho deciso di prendere le distanze dai social. Mi sono reso conto che quella non era la vita reale e siccome sono una persona molto sensibile alcune parole mi hanno fatto male”. Queste le parole di Tommaso che ha poi parlato di Fiorello sottolineando quanto stia bene con lui e quanto sia divertente.