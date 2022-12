Noemi Bocchi, l’ex marito continua a fare rivelazioni pesanti: “Cosa mi chiedeva sempre”

0 SHARES Condividi Tweet

L’ex marito di Noemi Bocchi ovvero l’imprenditore Mario Caucci ha rilasciato una lunga intervista a Chi nel corso della quale ha lanciato delle dure accuse all’ex moglie.

Sono ormai diversi mesi che Noemi Bocchi, nuova compagna di Francesco Totti, si trova al centro del gossip. Ed ecco che negli ultimi giorni a parlare e fare nuove rivelazioni sulla donna è stato l’ex marito Mario Caucci che proprio nelle ultime ore è tornato a parlare rilasciando una lunga intervista a Chi. Ma, quali sono state di preciso le sue parole?

Lunga intervista dell’ex marito di Noemi Bocchi

Mario Caucci, è questo il nome dell’ex marito di Noemi Bocchi ovvero l’attuale compagna dell’ex Capitano della Roma Francesco Totti. L’imprenditore nel corso di una lunga intervista rilasciata a Chi è tornato a parlare dell’ex moglie facendo anche delle particolari rivelazioni. Nello specifico le ha prima rivolto dei complimenti affermando che è una bella donna che ama curarsi, che esce sempre ben vestita e che è molto attenta a curare ogni dettaglio estetico. Ha poi parlato dei momenti felici trascorsi insieme e soprattutto insieme ai loro bambini e del modo in cui riuscivano a divertirsi. Poi però ha colto anche l’occasione per fare nuove rivelazioni sul loro rapporto.

Le particolari rivelazioni di Mario Caucci

Nello specifico ha parlato del percorso universitario della Bocchi rivelando che quando è nata la prima figlia, Sofia, ha dovuto interrompere il percorso universitario ripreso poco dopo la nascita della bambina e interrotto ancora una volta in seguito alla nascita del figlio Tommaso. Dopo, stando a quanto rivelato dall’uomo, la Bocchi avrebbe ripreso a studiare e proprio l’ex marito le avrebbe pagato il tutto ma ha voluto precisare Caucci di non essere a conoscenza del fatto che la Bocchi si sia effettivamente laureata in Economia. A proposito della fine del loro matrimonio Caucci ha fatto importanti rivelazioni raccontando “Ha iniziato a essere insofferente perché abitavamo a Tivoli” ed essendo questa una piccola comunità ed appartenendo lui ad una famiglia molto importante non potevano permettersi di avere degli atteggiamenti che potessero catturare l’attenzione. Caucci ha quindi raccontato che la Bocchi avrebbe espresso il desiderio di trasferirsi nella Capitale e proprio in seguito al trasferimento è iniziata tra loro una profonda crisi.

Le accuse dell’ex marito di Noemi Bocchi

Mario Caucci ha rivelato di essere stato lasciato dalla moglie durante uno dei momenti più brutti della sua vita ovvero dopo la morte della madre. Un momento questo nel corso del quale l’uomo sentiva il bisogno di poter contare sull’amore della moglie, dei figli e soprattutto di poter vivere all’interno di un ambiente dove potersi sentire protetto. Caucci ha poi rivelato di essere tornato a Tivoli dove si è trovato a dover combattere una brutta depressione a causa della quale la sua azienda a Verona è purtroppo fallita. Poi le accuse “Noemi ha iniziato a chiedere quello che, secondo lei, le spettava: “Mi devi dare questo”, “Voglio la macchina nuova”, “Mi servono questi soldi”, tutta una serie infinita di richieste che non potevo accontentare perché non avevo risorse”. Ed è stato proprio a causa di tutto questo che i due sono arrivati alla richiesta di separazione giudiziale. A proposito di quanto rivelato dall’ex moglie di recente ecco che Caucci ha preferito non replicare affermando di doverne prima parlare con il giudice nelle sedi opportune.