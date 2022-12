Fiorello senza freni su Giorgia Meloni: “L’estate scorsa, con me ha usato un altro nome, sono rimasto senza parole”

0 SHARES Condividi Tweet

Fiorello ricorda un aneddoto su Giorgia Meloni che lo ha colpito profondamente

Fiorello, che è impegnato con il suo programma Viva Rai 2, ha raccontato che ogni giorno deve fare una levataccia per essere puntuale ed andare in onda alle 7.15 ma, in ogni caso, ama il suo lavoro e riesce a fare tutto con il sorriso. Vediamo cosa ha raccontato di questo lo stesso Fiorello in una lunga intervista rilasciata a Dandolo, il giornalista del settimanale Oggi ma anche di un episodio, avvenuto la scorsa estate, che lo ha colpito molto, del modo di fare di Giorgia Meloni.

Fiorello farà incursione a Sanremo con Viva Rai 2

Fiorello, nella lunga intervista rilasciata per il settimanale Oggi al giornalista Dandolo ha raccontato così di Via Rai 2: “Un programma che mi impegna 24 ore su 24, con l’unico obiettivo di portare il buonumore con degli spunti di riflessione. Senza abbracciare alcuna idea politica, senza pregiudizi”.

E, a proposito dell’ora in cui si sveglia ogni mattina, ha detto: “Mi sveglio alle cinque meno dieci, cronometro tutto. Sono io che suono la sveglia. Voglio che mi trovi già pronto e operativo”.

E poi, il grandissimo showman, ha aggiunto: ““I miei denigratori spesso dicono ‘ma Fiorello rende sempre simpatici tutti quelli che critica…’. Senza comprendere che io sono totalmente al di sopra delle parti. A me piace fare c.zzeggio sul centrodestra, sul centrosinistra o su chiunque faccia qualcosa degna di essere sottolineata e denunciata”.

Fiorello ha raccontato un aneddoto su Giorgia Meloni

Fiorello, che conosce molto bene Giorgia Meloni, ha raccontato un aneddoto che lo ha colpito molto: “La Meloni è però oggi una mia cliente. Nel senso che, quando faccio uno spettacolo live, lei viene. Quest’estate ne ho fatto uno a Ostia Antica, io non lo sapevo, ma guardando tra il pubblico ho visto la Meloni lì. E ci tengo dirlo, fece comprare i biglietti con un altro nome e arrivò come una spettatrice comune.”

Poi Fiorello ha raccontato qualcosa anche su Amadeus e sul prossimo Festival di Sanremo:

“Figuriamoci ad andare lì, io non ce la faccio neanche a livello fisico. Quella settimana mi stancherò molto di più perché vorrò vedere quanto più possibile la puntata del Festival. Ma siccome quel disgraziato di Ama, mio amico, farà molto tardi, mi toccherà faticare.”