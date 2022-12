Oggi è un altro giorno, Serena Bortone fa una domanda al suo ospite che resta di ghiaccio

0 SHARES Condividi Tweet

Serena Bortone ospita a sorpresa a Oggi è un altro giorno Marino Bartoletti e gli fa una domanda su Gianluca Vialli.

Continua la programmazione del programma Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone. Nella giornata di ieri, in studio la conduttrice ha ospitato Marino Bartoletti, il noto giornalista ed esperto di musica, ma non solo, visto che è anche un appassionato di sport. Dopo essere entrato nello studio di Serena Bortone, quest’ultima pare che la prima domanda che gli ha posto è stata su Gianluca Vialli, cosa che ha lasciato un pò stupito il suo ospite. Ma come ha risposto Mariano?

Marino Bartoletti ospite a Oggi è un altro giorno il programma di Serena Bortone

Marino Bartoletti nella giornata di ieri è stato ospite a Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone che va in onda tutti i giorni su Rai 1. La conduttrice ha avuto il piacere di intervistare uno dei più grandi giornalisti, esperti di musica e di sport. Ad ogni modo, non appena quest’ultimo ha fatto il suo ingresso in studio è stato preso alla sprovvista dalla conduttrice che gli ha fatto una domanda ben specifica su Gianluca Vialli, alla quale l’ospite non ha potuto non rispondere.

La conduttrice coglie di sorpresa il suo ospite Marino Bartoletti con una domanda su Gianluca Vialli

“Come sta Gianluca Vialli?“, avrebbe chiesto la conduttrice a Bartoletti che è molto amico dell’ex calciatore. La domanda della Bortone però sembra aver colto di sorpresa il giornalista, visto che la situazione è anche particolarmente delicata. Le condizioni di salute dell’ex calciatore infatti, si sono molto aggravate in questi ultimi giorni, tanto da essere stato costretto al ricovero a Londra, dove lo ha anche raggiunto la madre 87enne. Dopo qualche tentennamento, però, Bartoletti ha risposto alla domanda della Bortone.

La risposta di Bartoletti dopo l’imbarazzo

“Vialli è il giocatore più gentile che abbia conosciuto in vita mia, di una dolcezza straordinaria. Spero che la fortuna che lo aspetta nei prossimi giorni sia pari alla sua gentilezza“. Queste le uniche parole da lui dichiarate. Marino non è sceso nei dettagli della vicenda e non ha aggiunto altro. Poi, tra gli ospiti in studio a prendere la parola è stato Francesco Oppini.“Per merito di mia madre, conosco Vialli da quando ero un ragazzino. Quello che dice Marino è giusto. È molto umile, quasi come se c’entri poco con i trofei che ha ottenuto ma è stato un grande giocatore, un grande vice in panchina ma soprattutto un grande uomo e un grande capitano”.