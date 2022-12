Rosario Fiorello diretto sul Festival di Sanremo: “E’ tutta colpa di Amadeus”

0 SHARES Condividi Tweet

Fiorello ha rotto il silenzio sulla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023. Ecco le parole dello showman.

Rosario Fiorello in questi giorni è di certo uno dei protagonisti assoluti della televisione italiana, grazie al suo programma Viva rai 2 che sta ottenendo un grandissimo successo. Nel corso delle puntate andate in onda in questi giorni, Fiorello si è confermato uno degli uomini dello spettacolo più amati e più talentuosi ed il suo programma sta avendo un successo davvero strepitoso. Dopo un periodo di stop, adesso Fiorello è tornato e sta portando avanti una trasmissione davvero strepitosa, con tanti ospiti e diversi colpi di scena. Tra gli ospiti più acclamati di queste puntate anche Orietta Berti, i Jalisse, Francesco Gabbani, Alessia Marcuzzi e Fabio De Luigi. Uno degli ospiti più ricorrenti è stato lui, il suo grande amico e conduttore televisivo Amadeus che ha svelato importanti retroscena sul Festival di Sanremo. Proprio in riferimento alla kermesse più importante d’Italia, Fiorello ha rotto il silenzio svelando alcuni retroscena.

Amadeus a Viva Rai 2 svela importanti retroscena sul Festival di Sanremo 2022

Amadeus ha preso parte a diverse puntate del programma Viva Rai 2 di Fiorello e di certo non sono mancati i momenti esilaranti. Il direttore artistico della edizione 2023 del Festival di Sanremo, già nel corso della prima puntata del programma di Fiorello ha presentato Francesca Fagnani come seconda co-conduttrice del Festival di Sanremo. Da un pò si vocifera anche se sul tanto ambito palco dell’Ariston possa arrivare Giorgia Cardinaletti. I fari però sono puntati come sempre su Fiorello. Il noto showman sarà presente sul palco dell’Ariston?

Ma Fiorello sarà presente sul palco dell’Ariston?

Nelle prime due edizioni Fiorello è stata la spalla destra di Amadeus, mentre lo scorso anno ha fatto soltanto qualche comparsa, lasciando comunque il segno. E quest’anno? Nel corso di un’intervista rilasciata da Fiorello a Oggi, quest’ultimo finalmente ha voluto dire la sua al riguardo. A quanto pare Fiorello non sarà la spalla destra di Amadeus così come lo è stato nelle prime due edizioni ma questo era evidente, visto l’impegno piuttosto importante che sta portando avanti da diversi giorni ormai su Rai 2.

Lo showman rompe il silenzio

“Figuriamoci se ci vado! Io non ce la farei neanche fisicamente. Già in quei giorni mi stancherò molto di più di quanto vorrei! E no, non perché andrò al Festival ma perché vorrò vederlo fino all’ultimo secondo ogni sera. Dovrò faticare, già lo so. Tutta colpa di quel disgraziato del mio amico Ama che farà tardissimo!”. Queste le parole dichiarate da Fiorello, parole che sono state estrapolate da un’intervista rilasciata a Oggi ma riportate da Dagospia.