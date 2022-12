Elisa rinvia i concerti e poi decide di rivelare cosa le sta accadendo, i fans senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Elisa Toffoli è stata costretta a rinviare alcuni concerti per dei problemi di salute piuttosto importanti. La cantante ha confessato di soffrire di vertigine parossistica posizionale.

Elisa, la nota cantante italiana è stata costretta a rinviare i suoi concerti ed il motivo sembra essere piuttosto serio. La cantante, infatti, ha scoperto di avere un disturbo, un problema di salute molto serio e soltanto adesso ha rotto il silenzio attraverso le sue Instagram stories. Pare che la cantante abbia confessato di soffrire di un disturbo che fino ad ora non era stato mai diagnosticato. Ecco cosa ha riferito la cantante.

Elisa Toffoli, la cantante costretta a rinviare i suoi concerti per motivi di salute

Elisa, la cantante che tutti noi conosciamo da tantissimi anni e che amiamo da sempre, nelle scorse ore è stata costretta a rinviare alcuni concerti per un serio problema di salute. Di questo ne ha parlato la stessa cantante nel corso di alcune Instagram stories, facendo così sapere di avere un disturbo che fino ad ora non era mai stato diagnosticato. Elisa ha fatto sapere di avere la vertigine parossistica posizionale.“Le prime 24 ore sembrava di essere al luna park, dopo è andata meglio, ma avevo tipo vertigini e nausea. Una cosa stranissima. Non mi potevo muovere”.

La cantante fa preoccupare tutti con lo stop dei suoi concerti

La cantante ha voluto fare chiarezza, dopo che si è vista costretta a rinviare i suoi concerti ed ha allarmato così i suoi fan. “Mi scuso tantissimo con tutti voi per non essere riuscita a fare i concerti di Torino, e di dopodomani a Firenze, li stiamo spostando”. Queste le sue parole, poi avrebbe anche rassicurato tutti parlando proprio di questo problema di salute. “Mi è successa una roba super strana, mi sono beccata questa vertigine parossistica posizionale, per fortuna non è niente di grave, è una cosa che sembra essere virale, perchè l’abbiamo presa più persone più o meno negli stessi giorni, è una specie di virus che ci siamo passati, i sintomi erano identici”.

La rassicurazione di Elisa

La cantante avrebbe anche fatto sapere che i sintomi le sono durati davvero poco ma il medico le avrebbe consigliato di aspettare, comunque, per evitare di incorrere in ricadute. Ovviamente Elisa ha fatto sapere di essere parecchio delusa e rammaricata per essere stata costretta a rinviare tutto. “Con un bel peso addosso ho dovuto spostare anche le date di Firenze, cosa che non avrei mai voluto fare, mi dispiace tanto per tutte le persone a cui ho causato un disagio, un dispiacere, spero di rivedervi tutti quanti nei concerti che stiamo riposizionado su Gennaio”. Poi la rassicurazione sul fatto che adesso la situazione è sotto controllo e sta molto meglio.