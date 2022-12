Oggi è un altro giorno, Serena Bortone gela Milly Carlucci: “Assolutamente no”

0 SHARES Condividi Tweet

Serena Bortone è stata colta di sorpresa dalla collega Milly Carlucci. Quest’ultima, in collegamento con Oggi è un altro giorno ha voluto farle una proposta.

Serena Bortone, la conduttrice di Oggi è un altro giorno è stata colta di sorpresa nel corso dell’ultima puntata andata in onda oggi, giovedì 15 dicembre. Ad un certo punto, si è collegata con lo studio di Oggi è un altro giorno la conduttrice Milly Carlucci che ha dato appuntamento alla prima finale di Ballando con le stelle che sarà trasmessa sabato 17 dicembre. La Carlucci ha dato anche tante anticipazioni su quello che vedremo in puntata e poi alla fine, la conduttrice ha lasciato senza parole la Bortone, facendole un invito davvero imperdibile. Ma cosa è accaduto?

Serena Bortone a Oggi è un altro giorno in collegamento con Milly Carlucci

Serena Bortone, la conduttrice di Oggi è un altro giorno nel corso della puntata andata in onda oggi, giovedì 15 dicembre si è collegata con Milly Carlucci, la nota conduttrice di Ballando con le stelle. Quest’ultima ha voluto parlare della finale del suo programma, che si terrà sabato 17 dicembre dando anche tante anticipazioni al riguardo. Verrà ripescata una coppia, tra quelle eliminate nel corso delle settimane, che andranno a concorrere per la vittoria con le altre coppie ancora in gara.

La Carlucci fa una proposta alla Bortone

Ad un certo punto, poi, la conduttrice di Ballando con le stelle avrebbe invitato Serena Bortone a prendere parte al suo programma del sabato sera, come Ballerina per una notte. “Ci manchi solo tu per fare la Ballerina per una notte qui da noi. Se vuoi fare un’incursione come ballerina ti aggiungiamo, accettiamo iscrizioni“. Queste le parole di Milly che ha fatto una proposta in diretta alla Bortone che è rimasta parecchio senza parole. “No guarda ti faccio fare una brutta figura, voglio bene a questa azienda, voglio bene alla Rai, voglio bene a te”. Queste le parole della conduttrice che ha così rifiutato l’invito.

Le anticipazioni sulla finale di Ballando con le stelle

A quel punto, la Carlucci ha annunciato i nomi di coloro che saranno ballerini per una notte il prossimo sabato. Tra questi Francesca Chillemi, la nota attrice che è stata anche una delle protagoniste di Che Dio ci aiuti. Presenti in puntata anche il cast del programma Il paradiso delle signore. Serena Bortone non ci sarà ovviamente.