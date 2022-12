Simona Ventura massacrata sui social: “Ma quando mai”

0 SHARES Condividi Tweet

Simona Ventura ha avuto l’influenza australiana, che ha definito “na bella botta”. A quel punto la conduttrice ha posto l’attenzione sulla prevenzione e viene attaccata dai no vax.

Simona Ventura, la nota showgirl più amata di sempre in questi giorni è stata particolarmente assente dai social e solo nelle scorse ore è tornata ed ha spiegato i motivi della sua assenza. A quanto pare la Ventura è stata colpita dall’influenza che sta circolando in questi giorni e che è stata soprannominata “l’australiana”. La conduttrice ha confessato di essere stata parecchio provata da questa influenza ed ha consigliato sicuramente di ricorrere al più presto alla vaccinazione. La Ventura però, ad un certo punto, sarebbe stata presa di mira da tanti haters che si sono scagliati contro di lei. Ma per quale motivo?

Simona Ventura, la showgirl colpita dall’influenza australiana

Simona Ventura è stata assente dai social in questi giorni e sono stati i fan e follower che si sono chiesti quale fosse il motivo della sua assenza. Ebbene, in queste ore a svelare le motivazioni che hanno portato la Ventura lontano dai social è stata proprio la stessa. La conduttrice ha spiegato di essere stata provata dall’influenza ed ha consigliato la vaccinazione. La Ventura si è mostrata in pubblico con il volto ancora piuttosto provato dall’influenza, spiegando di essere stata davvero tanto male.

La conduttrice pone l’attenzione sulla vaccinazione e invita tutti a fare l’influenzale

«Riemergo dopo 3 giorni, messa ko dalla celeberrima (e famigerata) influenza ‘australiana’», queste le parole della conduttrice, la quale ha ammesso che è stata davvero un’influenza molto pesante. “Na bella botta”, avrebbe aggiunto la conduttrice che è di certo in fase di ripresa ma ancora non del tutto. A tal riguardo, la Ventura ha posto l’attenzione sulla vaccinazione, dicendo quanto questa sia importante, sia per tutelare noi stessi che anche le persone più deboli e più fragili.

I commenti e le accuse dei no vax

“Se riuscite fate il vaccino influenzale“, ha aggiunto Simona, frase che l’ha fatta finire proprio al centro delle critiche e polemiche. Diversi i commenti dei no vax. “Ma quando mai. Fateveli tutti voi anche i nostri, Ve li doniamo tutti”, ha scritto un utente. Ed ancora “No neanche morta non mi fregano più”.