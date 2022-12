Ballando, Iva Zanicchi senza freni: “Lascia il tempo che trova”

0 SHARES Condividi Tweet

Iva Zanicchi lancia una nuova frecciatina alla giurata Selvaggia Lucarelli? Ecco le parole della cantante.

Iva Zanicchi ha lanciato una nuova frecciatina alla giurata di Ballando con le stelle, ovvero Selvaggia Lucarelli? La cantante e la giurata del programma non hanno avuto di certo vita facile in questi ultimi mesi e si sono scontrate diverse volte a Ballando con le stelle ma anche fuori dalla trasmissione. Sabato 17 dicembre andrà in onda la finale del programma di Milly Carlucci ed in vista di questa serata speciale, Iva Zanicchi che è ancora in gara con Samuel Peron è tornata a parlare e pare che abbia lanciato ancora una frecciatina nei confronti della giornalista. Ma cosa ha riferito?

Iva Zanicchi si prepara per la finale di Ballando con le stelle di sabato 17 dicembre

Iva Zanicchi sabato prossimo, 17 dicembre sarà una delle protagoniste della finale di Ballando con le stelle, programma al quale ha preso parte insieme a Samuel Peron. Come abbiamo già avuto modo di vedere, la cantante è stata in diverse occasioni attaccata dalla giurata di Ballando, ovvero Selvaggia Lucarelli e lo stesso ha fatto Iva. Ultimamente la giornalista ha attaccato Iva per via delle sue barzellette considerate troppo spinte.

La nuova frecciatina della Zanicchi alla Lucarelli

La cantante, in queste ore è tornata a parlare del programma e lo ha fatto nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo. La cantante ha chiarito di voler giudicare in modo abbastanza positivo questa esperienza che ha fatto all’interno del programma di Rai 1. Poi ha aggiunto una frase che è apparsa come una frecciatina nei confronti della giurata.“Il mio bilancio su questa avventura è molto positivo…Al di là delle varie polemiche che credo lascino il tempo che trovano, mi sono divertita tantissimo…”. Queste le parole di Iva, che sicuramente saranno già arrivate alla Lucarelli, che forse replicherà alla Zanicchi nelle prossime ore.

Le parole di Iva sulla probabile vittoria di questa edizione del programma

E sulla possibile vittoria? Sin dall’inizio del programma la stessa Iva aveva fatto intendere di aver accettato la sfida per poter vincere, ora però sostiene di aver fatto una battuta.“Quando all’inizio dell’avventura dicevo che partecipavo al talent per arrivare prima, la mia era ovviamente una battuta…”. Queste le parole della Zanicchi.