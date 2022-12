Ballando, terminato il programma, Iva Zanicchi spiazza tutti su Milly Carlucci “Il pubblico questa cosa non la sa”

0 SHARES Condividi Tweet

Iva Zanicchi nello studio di Storie italiane ha voluto parlare del suo percorso a Ballando con le stelle, poi ha fatto una confessione su Milly Carlucci.

Ballando con le stelle è terminato lo scorso venerdì 23 dicembre ed i vincitori sono stati Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca. Ad ogni modo, la vittoria dei due ha destato parecchie polemiche e sono stati in tanti a far polemica. Anche la stessa Iva Zanicchi sembra che abbia avanzato dei dubbi al riguardo. Ma cosa ha dichiarato la cantante?

Ballando con le stelle, Iva Zanicchi pone dei dubbi sul programma

Sulla vittoria di Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca praticamente è sorta una vecchia e propria polemica. In molti hanno polemizzato contro la vittoria dei dubbi ed hanno avanzato dei dubbi sull’esito della gara. Anche Iva Zanicchi, che è stata una delle protagoniste principali del programma ha fatto sapere di avere dei dubbi al riguardo.”Il mio è un quarto posto un po’ strano, meritavo il terzo! No, in realtà credo che meritassi l’ultimo posto… Certo che una coppa la potevano dare anche a me… La coppa della nonna!”. Queste le parole dichiarate dalla Zanicchi.

La cantante ospite nel salotto di Eleonora Daniele a Storie italiane

Iva è stata ospite nella puntata di Storie Italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele lo scorso lunedì 26 dicembre. Poi, la cantante ha anche parlato della sua esperienza all’interno del programma condotto da Milly Carlucci. Iva ha sostenuto di essere stata superlativa a Ballando ricordando anche la sua età e come nonostante tutto abbia sfidato anche i meno giovani.

Iva parla del suo percorso all’interno del programma Ballando

“Sono stata superlativa a Ballando! Vorrei fare una sfida con tutte le 80enni dello spettacolo e vedere se riescono a fare quello che ho fatto io! Mi sono divertita come una pazza, non so se si sia visto. Il pubblico non sa quello che fa Milly Carlucci… Ti cura persino il capello! Questa mattina non mi avrebbe mai mandato in onda così!“. Queste ancora le parole della cantante, che come tutti sappiamo in questi mesi è stata spesso al centro di diverse polemiche, soprattutto per le tensioni sorte con Selvaggia Lucarelli.