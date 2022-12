Memo Remigi, la Rai gli fa uno sfregio e lui commenta sui social

0 SHARES Condividi Tweet

Memo Remigi riceve l’ennesimo sfregio da parte dell’azienda Rai. Il cantante escluso da Alberto Angela, la sua canzone Innamorati a Milano interpretata da Malika Ayane.

Memo Remigi continua ad essere preso di mira dopo quanto accaduto qualche mese fa ad Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone. Ricorderete come il cantante abbia fatto scivolare la sua mano sul fondoschiena di Jessica Morlacchi e per questo motivo è stato cacciato dalla trasmissione di Rai 1, licenziato in tronco ed allontanato dall’azienda. Ne è venuto fuori un vero e proprio caso mediatico di cui se ne parla ancora oggi. In questi ultimi giorni però, Memo ha ricevuto l’ennesimo sfregio dall’azienda e sui social è scoppiata la polemica. Cerchiamo di capire cosa è accaduto.

Memo Remigi dopo la polemica a Oggi è un altro giorno riceve l’ennesimo sfregio

Memo Remigi ha ricevuto in queste ore l’ennesimo sfregio da parte della Rai. Emidio Remigi, soprannominato Memo continua a far discutere i suoi spettatori. Adesso è scoppiata una polemica dopo che allo speciale di Alberto Angela su Milano, non è stato chiesto al cantante di esibirsi con uno dei suoi brani più importanti e famosi. La canzone è quella intitolata “Innamorati a Milano”, cantata per l’occasione da Malika Ayane.

Non invitato al programma di Alberto Angela, la sua canzone cantata da Malika Ayane

Sostanzialmente, quindi, Memo Remigi non è stato interpellato per cantare la sua canzone, ma è stato utilizzato il suo brano. Sui social è scoppiata una vera e propria polemica. “Ridateci Memo Remigi”, ha scritto qualche utente lamentando il fatto che Memo non sia stato invitato e che la sua canzone sia stata interpretata da altri cantanti.“Negare a Memo Remigi la possibilità di cantare la SUA ‘Innamorati a Milano’ è una vergogna pari a quella della cancellazione del nome di Brizzi sulle locandine dei suoi film, cinque anni fa”. Questo quanto commentato da un utente.“Grande Memo! – di un’altra Stirpe – Pezzo immortale”, ha commentato ancora un altro utente.

Il popolo del web tutto a favore di Memo

Insomma, tanti messaggi a favore di Memo sono apparsi sui social, inaspettatamente, dopo quanto accaduto nelle scorse settimane, quando il cantante è stato proprio messo alla gogna. “Quando a #StanotteAMilano è passata la canzone #innamoratiamilano ho pensato a #memoremigi punito eccessivamente dal politicamente corretto. Daje #Memo”.Memo Remigi ad ogni modo, ha voluto dire la sua e lo ha fatto su Twitter, commentando l’esibizione a Stanotte a Milano. “Che bello ascoltare la mia canzone il giorno di Natale!”.