Gf vip, dopo la gaffe su Pierpaolo Pretelli, il web esplode con le critiche massacra la trasmissione: “Pagliacci”

Al Gf vip nel corso della puntata di ieri è andata in scena una gaffe che ha visto come protagonista Pierpaolo Pretelli. Il popolo del web critica.

Ieri sera è andata in onda un’altra puntata del Grande fratello vip, il reality di Canale 5 che è stata come sempre ricca di grandi colpi di scena. Come tutti sappiamo, Sonia Bruganelli per le festività natalizie è volata a Dubai e per questo motivo nella serata di ieri e in quella del 2 gennaio, sarà sostituita da Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, che vestiranno i panni di opinionisti. Ad ogni modo, è stato ad un certo punto della serata che è andata in scena una vera e propria gaffe che non è passata inosservata. Ma di cosa si tratta?

Gf vip, Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli sostituiscono Sonia Bruganelli

Nella serata di ieri, lunedì 26 dicembre 2022 è andata in scena un’altea puntata del Grande fratello vip, il reality di Canale 5 ricca come sempre di colpi di scena. Ad un certo punto la regia avrebbe mandato in onda delle immagini piuttosto piccanti con protagonisti Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. Ricorderete come due anni fa, Pierpaolo ed Elisabetta abbiano preso parte alla stessa edizione del reality e tra loro c’è stato un avvicinamento che poi però non ha portato a nulla di concreto.

Gaffe della produzione che manda in onda una clip con il bacio tra Pierpaolo e la Gregoraci

L’ex di Briatore aveva anche negato qualsiasi tipo di coinvolgimenti con Pierpaolo, il quale poi si è legato a Giulia Salemi che è ancora oggi la sua fidanzata. E’ pur vero che un bacio tra Pretelli e Gregoraci c’è stato all’interno della casa, anche se generato da un gioco innocente. Proprio nella serata di ieri, nel momento in cui Pierpaolo è entrato in studio per sostituire Sonia Bruganelli, la regia ha voluto omaggiarlo mandando in onda una clip di quello che è stato il suo percorso in casa e la storia con Giulia, peccato che nel video ci fosse anche quel bacio con Elisabetta. La Salemi però, per fortuna, non è caduta nella provocazione e non si è scomposta.

Le critiche dei telespettatori

Chi invece ha voluto scagliarsi contro il programma è stato il popolo del web che ha commentato la mancanza di rispetto nei confronti di Giulia e di Pierpaolo. “Dopo due anni siete solo dei pagliacci!”, questo quanto scritto da un utente. E poi ancora “A na certa è vergognoso” e poi “Non conoscete proprio il significato della parola rispetto”.