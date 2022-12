Alessandro Cecchi Paone, “Gf vip, basta essere parenti o ex per partecipare”, e lui “Ecco cosa sarebbe meglio fare”

0 SHARES Condividi Tweet

I telespettatori di Canale 5 cominciano ad essere stanchi di non vedere alcun vip nella casa più spiata d’Italia. Una telespettatrice scrive ad Alessandro Cecchi Paone.

Si continua a parlare del Grande fratello vip e del fatto che purtroppo a prendere parte al reality sono sempre più spesso parenti di vip o ex fidanzati, piuttosto che personaggi noto del mondo dello spettacolo. Ne è un esempio in questa edizione la partecipazione di Antonino Spinalbese, l‘ex compagno di Belen Rodriguez, o ancora Micol Incorvaia, la sorella di Clizia. Sono in molti a chiedersi sempre più spesso, perchè il reality si chiami Grande fratello vip, se poi di vip ce ne sono davvero pochi. A rispondere è stato Alessandro Cecchi Paone sul settimanale Nuovo tv, dove tiene una rubrica davvero molto seguita.

Gf vip, molti telespettatori lamentano la mancanza di vip

Al Grande fratello vip ci sono sempre più parenti di personaggi famosi che vip in persona. Molti telespettatori infatti, hanno lamentato da un pò di tempo questo e adesso a rispondere ad una spettatrice è stato Alessandro Cecchi Paone. Nello specifico, una telespettatrice del reality di Canale 5 ha scritto alla rubrica tenuta da Alessandro Cecchi Paone sul settimanale Nuovo tv,.“Basta essere parenti o ex di persone famose per entrare in un reality show. Ormai la divisione tra vip e non vip è quasi del tutto sfumata”. Queste le parole della donna.

Alessandro Cecchi Paone risponde ad una spettatrice

Indubbiamente in questi ultimi anni di vip nella casa più spiata d’Italia ne sono entrati veramente pochi. Molti personaggi del web soprattutto magari sono più conosciuti dai giovani rispetto che da gente più matura che non li considera per niente vip. La spettatrice ha parlato di “un’altra infornata di sconosciuti” in questa edizione del reality.

L’idea del divulgatore scientifico

Inevitabilmente è arrivata la risposta da parte di Alessandro Cecchi Paone che ha tenuto a rispondere e dire la sua al riguardo, dicendo che forse la soluzione migliore sarebbe quella di portare il reality alla sua edizione originaria. Molto probabilmente sono sempre meno i vip che non hanno intenzione di mettersi in gioco ed a nudo per prendere parte al reality. Di conseguenza, per il divulgatore scientifico e conduttore, la soluzione migliore sarebbe tornare alle origini