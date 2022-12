Da noi … a ruota libera, cosa appare scritto in sovraimpressione mentre parla Francesca Fialdini, la Rai in grande imbarazzo

0 SHARES Condividi Tweet

A Da noi… a ruota libera, il programma di Francesca Fialdini il giorno di Natale è accaduto qualcosa che non è di certo passato inosservato. Curiosi di scoprire cosa?

Nella giornata di domenica 25 dicembre è andata in onda una nuova puntata di Da noi a ruota libera, la trasmissione condotta da Francesca Fialdini. Insomma, la programmazione Rai non si è fermata neppure nel giorno di Natale. Così come per Domenica in, anche il programma della Fialdini è andato in onda ma si è trattata di una puntata registrata qualche giorno prima.

Nel corso della puntata di Da noi a ruota libera, andata in onda il giorno di Natale, c’è stata anche un’intervista fatta a Don Pozza, nel corso della quale si è riflettuto tanto sul Natale, proprio sul messaggio da dare il 25 dicembre. Si è anche parlato di come negli anni questa festa sia cambiata e come sia stata trasformata in questi anni.

Di questa intervista se ne è parlato anche online, ma per quale motivo? Ai telespettatori non è passata inosservata una curiosità che a dir la verità è stata lanciata da Domenico Naso su Twitter. Quest’ultimo ha pubblicato un primo piano della conduttrice ma a non passare inosservato è stato il sottopancia che si è visto in sovrimpressione, dove è stata ripresa una frase di Don Pozza. “Chi dorme non piglia Cristo”, si è letto. A quel punto lo stesso Domenico Naso avrebbe detto “In che senso, scusa?”. Ma cosa avrà voluto dire Don Pozza?

Dopo la fine dei Mondiali del Qatar, Francesca ha portato nel suo studio diversi ospiti molto interessanti. La conduttrice ha così accolto e intervistato Enrico Brignano, che attualmente è impegnato con il suo nuovo spettacolo intitolato Ma… diamoci del tu. Poi è arrivata Aexia, che anche lei ha avuto un successo con il suo album natalizio intitolato My Xmas. E poi, la cantante Amii Stewart e Don Marco Pozza, appunto, che è il Cappellano del carcere Due Palazzi di Padova.