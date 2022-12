Ballando, Mariotto spara a zero contro Selvaggia Lucarelli: “Detesta tutte le donne”

0 SHARES Condividi Tweet

Ballando con le stelle, parla Guillermo Mariotto che si scaglia contro Selvaggia Lucarelli. Ecco le parole del giudice.

Non si fa altro che parlare di Ballando con le stelle, nonostante il programma condotto da Milly Carlucci sia comunque finito ormai da diversi giorni. La finale, infatti, è andata in scena venerdì 23 dicembre eppure non si fa altro che parlare del programma condotto da Milly Carlucci. A molti non ha convinto la vittoria di Luisella Costamagna e di Pasquale La Rocca. In questi giorni a parlare è stato Guillermo Mariotto che ha svelato alcuni retroscena sul programma di Rai 1 che è stato, in questi mesi, al centro della polemica. Ma cosa ha riferito?

Guillermo Mariotto parla ancora della finale di Ballando con le stelle

Guillermo Mariotto a distanza di qualche giorno dalla fine di Ballando con le stelle ha parlato ed ha svelato alcuni retroscena del programma di Rai 1 che è stato spesso al centro delle critiche e delle polemiche. Il giudice di Ballando, ha voluto dire la sua, svelando davvero dei retroscena su questa trasmissione che ha avuto come sempre un grandissimo successo. “tutto è spontaneo, ma fa parte dello show.La raccomandazione che mi fanno sempre gli autori è una: fai come faresti. Lo sanno che la spontaneità è irraggiungibile attraverso il controllo. Selvaggia ha la fissa del mandante, del complotto, ma perché vive molto sui social, un mondo fatto di hater, cospiratori e congiure… Noi abbiamo una chat della giuria e lei il giorno dopo scherzava; parlavamo degli ascolti ed era felice; la sera prima si era pure vestita di viola per indispettirci: vedi che il viola porta bene?, mi ha detto”.

Le parole del giudice su Selvaggia Lucarelli

Mariotto avrebbe anche parlato delle liti e tensioni che si sono verificate nelle scorse settimane tra i vari giurati, anche se in qualche modo Guillermo ha detto che non c’è stato nessuno screzio. Nel corso di un’intervista rilasciata a Il corriere della sera, il giudice ha parlato anche di Selvaggia Lucarelli ammettendo che gli sta simpatica.“mi sta simpatica da morire. Però, “per quanto sia abituata ai giudizi, lei si arrabbia quando la gente risponde a tono alle sue certezze. È del leone, vive con l’idea di cercare d governare il mondo, ma non funziona così”, ha aggiunto Mariotto.

Tensione tra Selvaggia e Costamagna? Ecco le parole di Guillermo

In qualche modo Guillermo però ha ammesso di non aver mai immaginato che Selvaggia avrebbe gestito la vicenda del fidanzato, Lorenzo Biagiarelli, così come l’ha gestita. Infine, il giudice ha voluto dire la sua anche sulla tensione nata tra la Lucarelli e la vincitrice, ovvero Luisella Costamagna.”Selvaggia si batte per le – giuste – crociate a favore delle donne ma le detesta tutte; se sono amate le deve odiare, è fatta così, è leone: si fa come dico io e solo io ho ragione”.