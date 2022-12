Guillermo Mariotto parole durissime contro la Lucarelli che lo sbugiarda pubblicando tutte le chat

0 SHARES Condividi Tweet

Ballando, continuano le tensioni tra i vari componenti della giuria. Guillermo Mariotto viene smascherato da Selvaggia Lucarelli.

Continuano le polemiche intorno alla figura di Selvaggia Lucarelli e quello che è stato il suo percorso all’interno del programma Ballando con le stelle. In questi giorni, a distanza di un pò di tempo dalla finale andata in onda lo scorso venerdì 23 dicembre, a parlare è stato Guillermo Mariotto che con la Lucarelli ha avuto qualche battibecco nelle scorse settimane. L’edizione che si è conclusa da poco è stata di certo una tra le più ricche di polemica, scontri e liti anche piuttosto accese, anche tra giurati. Adesso, a parlare di Selvaggia è stato proprio lui Guillermo Mariotto nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della sera. Ma cosa ha riferito?

Ballando con le stelle, Guillermo Mariotto smascherato da Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli continua ad essere al centro delle critiche e delle polemiche, dopo quanto accaduto in questi mesi a Ballando con le stelle. Adesso, a pochi giorni di distanza dalla finale andata in scena lo scorso 23 dicembre, a parlare della giornalista è stato Guillermo Mariotto, nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della sera.

Le parole del giudice di Ballando

“Selvaggia ha la fissa del mandante, del complotto, ma perché vive molto sui social, un mondo fatto di hater, cospiratori e congiure… Noi abbiamo una chat della giuria e lei il giorno dopo scherzava; parlavamo degli ascolti ed era felice. La sera prima si era pure vestita di viola per indispettirci: vedi che il viola porta bene?, mi ha detto”. Queste le parole dichiarate da Guillermo Mariotto parlano della sua collega, con la quale ha avuto modo di scontrarsi nelle scorse settimane.

La replica al veleno di Selvaggia Lucarelli

Dopo le parole di Guillermo, Selvaggia è intervenuta sui social per replicare e lo ha fatto come sempre con parole piuttosto dure. Su Twitter, la Lucarelli ha replicato alle parole di Guillermo. Su Instagram ha pubblicato intanto una serie di foto in cui erano vestite di viola sia lei che Carolyn Smith. Poi su Twitter ha fatto anche dei chiarimenti. “È totalmente falso, non ho mai commentato gli ascolti in quella chat se non con una battuta sul colore viola a novembre”. “Sono nervosi, ok, ma eviterei di raccontare stupidaggini per screditarmi anche perché il tentativo di farlo è durato 3 mesi e non è stato un successo. Comunque autorizzo la pubblicazione della chat o forse si fa affidamento che anche quella era segreta, come i voti ;)….Basta caz***e.” Questa la replica della Lucarelli aggiungendo che quella chat risale al 27 novembre. E poi pubblica la chat che sbugiarda Mariotto.