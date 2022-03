Pierpaolo Pretelli torna a parlare di Elisabetta Gregoraci e diretto dice: “Non c’è motivo per …”

0 SHARES Condividi Tweet

Pierpaolo Pretelli è stato uno dei protagonisti assoluti della quinta edizione del Grande Fratello vip, tanto da essere riuscito ad aggiudicarsi il secondo posto dietro al vincitore Tommaso Zorzi. All’interno della casa più spiata d’Italia ha avuto modo di conoscere ed innamorarsi della sua attuale fidanzata Giulia Salemi ma prima di lei si era un po’ infatuato della bellissima Elisabetta Gregoraci con la quale era nato un particolare rapporto di amicizia. Ed ecco che a proposito dell’ex moglie di Flavio Briatore si è espresso nel corso di una recente intervista rilasciata al noto magazine Nuovo. Ma, quali sono state esattamente le sue parole? Quale rapporto lega oggi i due ex gieffini? Facciamo un po’ di chiarezza.

Pierpaolo Pretelli torna a parlare di Elisabetta Gregoraci

Conosciuto dai telespettatori per essere stato il velino di Striscia la Notizia ecco che Pierpaolo Pretelli ha raggiunto una popolarità maggiore grazie alla partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello vip. Proprio durante i primi mesi all’interno della casa più spiata d’Italia Pierpaolo ha legato molto con la showgirl Elisabetta Gregoraci, ma successivamente si è poi innamorato di Giulia Salemi alla quale è legato ancora oggi a distanza di circa un anno. Nel corso dell’intervista rilasciata a Nuovo il giornalista ha chiesto all’ex gieffino informazioni sull’attuale rapporto con la Gregoraci. Domanda alla quale Pretelli ha semplicemente risposto “Non l’ho più sentita…Non c’è motivo per farlo…”. Finita l’esperienza al GF Vip, quindi, sono anche terminati i rapporti tra i due.

Le belle parole per l’esperienza a Domenica In

Pierpaolo è poi tornato a parlare della sua esperienza in un celebre programma di Rai 1 ovvero Domenica In. Esperienza terminata in breve tempo probabilmente a causa dei bassi ascolti. E proprio a proposito di tale esperienza Pierpaolo ha espresso soltanto delle bellissime parole e ha nello specifico rivelato “E’ stata un’esperienza fantastica e anche solo apparire per trenta secondi lo sarebbe stato…Per me è tutto di guadagnato…”.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli vicini alle nozze?

L’intervista a Nuovo è poi proseguita con alcune rivelazioni riguardo la sua vita privata. Pretelli da circa un anno è sentimentalmente legato all’influencer Giulia Salemi conosciuta proprio all’interno della casa del GF Vip. Alla domanda del giornalista che ha chiesto all’ex velino se il matrimonio con bella Giulia sia vicino oppure no ecco il giovane sembrerebbe aver risposto “Andremo alle nozze di un nostro amico che ha deciso di sposarsi…E cercheremo di prendere al volo il bouquet della sposa“. Nonostante i due siano molto innamorati ecco che probabilmente è ancora presto per parlare di nozze.