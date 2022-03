Marica Pellegrinelli innamorata e Eros Ramazzotti è felice perchè …

0 SHARES Condividi Tweet

Dopo la fine del matrimonio con il celebre cantante italiano Eros Ramazzotti il cuore della bellissima modella Marica Pellegrinelli sembrerebbe essere tornato a battere per un altro uomo. E proprio l’ex marito sembrerebbe essersi complimentato. Ma, chi è il nuovo amore della Pellegrinelli?

Marica Pellegrinelli di nuovo innamorata dopo Eros Ramazzotti

Quella tra Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti è stata una bellissima storia d’amore dalla quale sono nati due bambini ovvero Gabrio Tullio e Raffaela Maria. Nel 2019 i due hanno annunciato la separazione ed ecco che a distanza di un po’ di tempo la Pellegrinelli è finalmente uscita alla scoperto con il nuovo fidanzato. Di chi si tratta? Del celebre dj e produttore musicale William Djoko in compagnia del quale la modella è stata di recente fotografata. Se fino a poco tempo fa i due hanno fatto il possibile per nascondere il loro amore ecco che adesso sembrerebbero aver deciso di uscire allo scoperto. A immortalare la coppia è stato nello specifico ‘Oggi’ che ha incontrato i due a passeggio per le vie di Milano in compagnia dei figli della Pellegrinelli nati dal matrimonio con Ramazzotti.

Il commento di Eros sulla nuova vita di Marica Pellegrinelli

Stando a quanto emerso sembrerebbe che la bellissima Marica Pellegrinelli e il nuovo fidanzato abbiano scelto di rendere ufficiale la loro storia d’amore in famiglia da poco tempo, ed esattamente nel corso delle scorse vacanze di Natale. Una notizia che sembrerebbe aver reso felici tutti, compresi i piccoli Gabrio Tullio e Raffaela Maria. Ma non solo, anche l’ex marito della Pellegrinelli e quindi Eros Ramazzotti sembrerebbe non avere nulla in contrario alla ritrovata felicità dell’ex moglie. Stando a quanto riportato da Oggi Eros Ramazzotti non solo avrebbe già conosciuto il nuovo fidanzato della Pellegrinelli ma lo avrebbe anche definito un bravo ragazzo e si sarebbe anche rivelato contento di questa nuova situazione. Eros infatti sembrerebbe essere contento di vedere felici anche i suoi bambini.

Eros e Marica uniti anche dopo la separazione

Eros e Marica Pellegrinelli nonostante la separazione hanno comunque mantenuto un ottimo rapporto. Proprio alcuni giorni fa il piccolo Gabrio Tullio ha festeggiato il suo compleanno e in occasione di questo giorno speciale mamma Marica ha condiviso sui social un video del suo piccolo impegnato a cantare nella sua cameretta. La Pellegrinelli al video in questione ha aggiunto poi tali parole “Non ha preso da me” e ha taggato proprio l’ex marito Eros Ramazzotti.