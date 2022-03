Striscia la Notizia, Lorella Cuccarini senza mezzi termini: “Questi sono …”

0 SHARES Condividi Tweet

Diversi sono i presentatori che nel corso delle settimane e dei mesi si sono susseguiti dietro al bancone di Striscia La Notizia e di recente a tornare al noto TG satirico al fianco di Gerry Scotti è stata la bellissima e simpaticissima Lorella Cuccarini. Ed ecco che proprio attraverso i social la conduttrice ha voluto ringraziare tutti coloro che le hanno dimostrato il loro affetto e ha anche voluto precisare quanto Mediaset e Antonio Ricci siano stati importanti per la sua carriera. Ma,quali sono state esattamente le parole scritte sui social dalla conduttrice?

Lorella Cuccarini conduttrice di Striscia La Notizia al fianco di Gerry Scotti

Lorella Cuccarini è una delle conduttrici più amate della televisione italiana e proprio di recente è tornata dietro al bancone di Striscia la Notizia al fianco di un altro grande conduttore ovvero Gerry Scotti. Un ritorno molto gradito non solo dai telespettatori ma anche dalla stessa conduttrice che ha voluto affidare ai social il suo pensiero. “Ho fatto parte della squadra di Antonio Ricci per 14 anni. Ad Antonio ed al suo gruppo di lavoro devo parte della mia carriera. Grazie perché mi avete fatto sentire nuovamente a casa. E grazie a Gerry per questa prima volta. Siamo proprio una bella coppia: che ne dite?”, queste nello specifico le parole scritte su Instagram dalla conduttrice.

L’esperienza di Lorella Cuccarini ad Amici di Maria De Filippi

Proprio domani, sabato 19 marzo 2022, prenderà il via su Canale 5 la fase serale del celebre talent show condotto da Maria De Filippi ovvero Amici. La Cuccarini, che è una delle insegnanti, farà coppia con il collega Raimondo Todaro e proprio sui social ha espresso tutta la sua felicità per questa nuova esperienza che l’attende. La maestra ha di preciso condiviso una fotografia dei ragazzi della sua squadra e alla foto in questione ha aggiunto poche parole ovvero “Questi sono loro. E siamo noi. Una foto che dice tutto e che si riassume con una semplice parola: ‘Amici‘. Siamo certi che il loro talento ed il loro cuore li porteranno lontano. Siamo la squadra Cuccarini–Todaro”.

Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro nella stessa squadra al serale di Amici

Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro lavoreranno quindi insieme al serale di Amici. La loro squadra è composta nello specifico dai ballerini Nunzio, Christian e Serena. E dai cantanti Aisha, Sissi e Alex.