Barbara D’Urso senza freni : “Io non so più chi …”

0 SHARES Condividi Tweet

E’ andata in onda nella serata di martedì 15 marzo 2022 la prima puntata de La Pupa e il Secchione Show con alla guida della trasmissione la celebre conduttrice italiana Barbara D’Urso. Tra le diverse pupe presenti all’interno della trasmissione anche la showgirl italiana Flavia Vento nota anche per aver partecipato a diversi reality ed averli sempre abbandonati prima del previsto. Questa volta però la showgirl aveva promesso di resistere ma ecco che nelle scorse ore sembrerebbero essere emerse delle importanti novità. Di cosa stiamo parlando?

Flavia Vento pronta ad abbandonare La Pupa e Il Secchione Show?

Flavia Vento nel corso della sua carriera ha preso parte a diversi reality show. Tra questi ad esempio L’Isola dei Famosi per 2 settimane e L’Isola dei Famosi All Star dove, come molti ricorderanno, è riuscita a resistere solamente 7 giorni. Poi ancora ha preso parte al Grande Fratello Vip abbandonato dopo solamente 24 ore mentre invece a La Fattoria è riuscita a resistere per 6 giorni. Adesso Flavia Vento è entrata a far parte del cast de La Pupa e il Secchione Show e molti si sono domandati, nel corso della prima puntata, se questa volta sarebbe riuscita a resistere fino alla fine oppure no. Ed ecco che stando a quanto emerso nelle ultime ore sembrerebbe che anche questa volta Flavia Vento abbia minacciato di abbandonare il noto reality di Italia 1.

Le parole di Barbara D’Urso

A condurre La Pupa e il Secchione Show è la celebre conduttrice di Pomeriggio 5 Barbara D’Urso che proprio durante la sua trasmissione, e di preciso durante la puntata di mercoledì, sembrerebbe aver scoperto le intenzioni della pupa. “Lei mi ha promesso che questa volta non lascerà il reality. Perché voi sapete che lei abbandona tutti i reality ai quali partecipa. Io non so però stanotte cosa è successo. Cosa? Aspettate che mi stanno parlando. Come è andata via?! No è andata via davvero? No vi prego non mi date queste notizie choc perché ne ho avute anche troppe”. Queste nello specifico le parole espresse dalla D’Urso che ha poi proseguito “Ah voleva andare via ieri notte. Però non è scappata? Ah voleva andarsene, no vabbè ragazzi, non ce la posso fare. Se va via anche Flavia Vento io non so più chi mettere dentro. Si è tranquillizzata? Ma come ‘si spera’? Poi fatemi sapere bene tutto”.

Flavia Vento a Pomeriggio 5 commenta l’abbandono di vari reality

La stessa Flavia Vento nel corso di un’intervista rilasciata tempo fa a Pomeriggio 5 ha parlato delle varie volte in cui ha scelto di partecipare ad un reality per poi abbandonarlo dopo poco tempo. A tal proposito la showgirl aveva dichiarato “Certo, mi sono tanto pentita di essermi ritirata da praticamente tutti i reality ai quali ho partecipato negli anni. Probabilmente non ho un carattere abbastanza determinato e forte. Posso dire una cosa? Io non ho mai avuto gli attacchi di panico, perché non ne soffro e non ne ho mai sofferto. Ho mentito, ho mentito, ho mentito a tutti, questa è la verità. Come mai me ne sono andata? Per i mosquitos“.